BEKYMRET: Erna Solberg ser med bekymring på økt vaksinemotstand i Norge og Europa. Foto: Jørgen Braastad

Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare

Publisert: 07.03.18 14:00 Oppdatert: 12.03.18 05:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-12T04:08:59Z

Statsminister Erna Solberg ble smittet av meslinger og hastet til sykehus da hun var ni måneder gammel. Nå advarer hun foreldre mot å droppe meslingvaksinen.

– Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar, sier Erna Solberg (H) til VG.

Statsministeren har selv hatt meslinger. Hun var ni måneder gammel, og ikke vaksinert. Solberg fikk utslett over hele kroppen og måtte legges inn på sykehus med feberkramper, rett før jul i 1961. Hun var syk i nærmere tre uker og hadde 43 i feber på det meste.

– Jeg husker det ikke, men har blitt gjenfortalt historien om den veldig dramatiske situasjonen min mor opplevde, sier Solberg.

Hun mener foreldre som ikke vaksinerer barna sine gjør et dårlig valg for seg selv og hele Norge. Statsministerens appell kommer etter at tre nordmenn, alle uvaksinert, ble smitte av meslinger i februar.

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter sine egne og andres barn for fare, sier Solberg til vaksinemotstanderne.

BAKGRUNN : FHI: Tre tilfeller av meslinger i Oslo

Solberg: Ingen tvil om at barna skulle vaksineres

I dag er både Solberg og barna, Ingrid og Erik, vaksinert. Datteren var blant de første i Norge som fikk HPV-vaksinen, som i dag blir gitt gratis til kvinner født i 1991 eller senere. HPV-viruset kan blant annet føre til livmorhalskreft . Selv når debatt om bivirkninger av vaksinen raste i 2015, var Solberg aldri i tvil om at Ingrid skulle vaksineres.

– Det var aldri spørsmål om hun ikke skulle ta den. Min vurdering er at når en vaksine anbefales, så tar man den, sier statsministeren.

I 2017 ble en person smittet av meslinger i Norge, mens tallet var null i 2016. Det siste meslingutbruddet i Norge var i 2011, med til sammen 39 smittet. I Europa var det fire ganger så mange tilfeller av meslinger i 2017 som året før, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det er ikke noe som tyder på at vaksinemotstanden øker, men vi må holde fokus oppe kontinuerlig, og gi god informasjon om vaksinene og sykdommene vi vaksinerer mot, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Tone Bruun, til VG.

Fikk POTS av vaksine: Maria (18) har vært alvorlig syk i fem år

Fakta FAKTA OM MESLINGVAKSINEN: * Alle norske barn får tilbud om MMR-vaksine. Den verner mot meslinger, røde hunder og kusma. * MMR-vaksinen blir normalt gitt ved 15-måneders alder, og blir gjentatt i sjette klasse på barneskolen. * Vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969. * De første symptomene ligner forkjølelse og influensa, slik som hoste og feber. Utslettet kommer noen dager senere. Sykdommen kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død. * I dag følger mer enn 9 av 10 barn det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Kilde: FHI

– Ansvar som er større enn deg selv

Solberg tror økningen i Europa skyldes større vaksinemotstand, samt tilflytning av mennesker fra land uten fungerende vaksinasjonsprogram.

– Ved sykdommer som smitter andre har du et ansvar som er større enn deg selv, sier Solberg.

– Svake mennesker og babyer kan utsettes for sykdommen. Det kan bli en farlig situasjon, og ansvaret ligger hos foreldrene som velger å ikke følge vaksineprogrammet, sier Solberg.

Før Norge fikk meslingvaksinen inn i skoleprogrammet, døde barn av sykdommen hvert år. Mange fikk også store komplikasjoner etter å ha hatt meslinger.

– I vaksinediskusjonen virker det som vi har glemt det, sier Solberg.

– Bekymrer det deg at vi har sett tre tilfeller av meslinger i Norge den siste tiden?

– Det bekymrer meg, kanskje er det et eksempel på at noen i dag ser på slike alvorlige sykdommer som ufarlig.

Overlege Tone Bruun bekrefter at meslinger kan føre til komplikasjoner, hovedsakelig fordi immunforsvaret blir svekket i lang tid etterpå. Risikoen er høyest for spedbarn.

– En del får komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse og dødsfall forekommer, sier hun til VG.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot meslinger, forklarer Bruun. Slike infeksjoner behandles stort sett med antibiotika.

Fakta MESLINGER: Smitter via luft. Du trenger ikke være i direkte kontakt med den som er syk.

En uvaksinert person kan smitte 12–18 nye uvaksinerte personer.

Inkubasjonstid på 10–14 dager

Deles i to faser: Innledende- og utslettfase

Starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse som varer i 3–4 dager. Ikke utslett i denne fasen.

I den andre fasen stiger temperaturen, og det typiske meslingutslettet viser seg.

Utslettet er først småflekket og lyserødt, men flytter etter hvert sammen til større områder.

Starter typisk bak ørene, for så å spre seg nedover halsen, kroppen og til slutt armer og ben.

Verdens helseorganisasjon hadde som mål å utrydde meslinger fra Europa før 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjorde det vanskelig. Kilde: NHI

Ti prosent mangler dose to av vaksine

Den siste landsdekkende oversikten over vaksinasjonsdekningen stammer fra 2016. Den gangen var det kun i tre av 19 fylker at mindre enn 95 prosent av toåringene hadde fått MMR-vaksinen, som beskytter mot røde hunder, meslinger og kusma.

Men nær ti prosent i befolkningen over 16 år ikke fått dose nummer to av vaksinen, viser tall fra FHI. Selv om en dose gir en viss beskyttelse, mener Verdens helseorganisasjon (WHO) at alle bør ha to doser for å hindre utbrudd.

Regjeringen har foreløpig ikke vurdert om det skal bli pålagt å ta vaksine mot meslinger, selv om smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune mener det bør vurderes å pålegge vaksinering av alle barn i Norge.

– Jeg er skeptisk til påbud. Det er i stedet viktig at vi appellerer til det moralske ansvaret vi har til å vaksinere oss, sier Solberg.

Meslingutbrudd i ferieland

35 mennesker døde av den smittsomme sykdommen i fjor. Verst rammet er Romania, hvor det ble registrert 5652 nye tilfeller. Rett bak følger Italia med 5006.

Helseminister Bent Høie sa til VG i sommer at foreldre bør fremskynde vaksinering av barna sine hvis de skal reise til land med høy forekomst av meslinger, slik som Italia og Frankrike.

– Jeg tror mange har glemt alvorligheten av denne sykdommen, sier Solberg.

– Redningen min som barn var at jeg kom raskt til sykehus, men det skal ikke mye til før avstanden til sykehuset blir for lang, eller man gjør feil.

Vaksinemotstanden er like gammel som vaksinene, men konflikten blusset opp med den britiske legen Andrew Wakefield. Han publiserte en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet i 1998 hvor han la ned påstand om at MMR-vaksinen kunne gi autisme i små barn.

Artikkel fikk voldsomt mye oppmerksomhet. Det som er mindre kjent, er etterspillet artikkelen fikk. Flere forskere prøvde å bevise Wakefields påstand, uten hell. Senere kom det frem at Wakefield hadde jukset; Han var nemlig ansatt av en gruppe foreldre som saksøkte staten, overbevist om at barna deres hadde fått autisme av vaksinen.

The Lancet trakk Wakefields artikkel tilbake, men vaksineskepsisen hadde allerede slått rot.