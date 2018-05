Russebussbrann i Bærum: 60 personer evakuert

Publisert: 02.05.18 07:20 Oppdatert: 02.05.18 08:26

FORNEBU (VG) Brannvesenet har fått kontroll på en brann som har spredd seg til tre busser på Fornebu. Minst én av bussene er en russebuss.

I industriområdet på Fornebu er flere ambulanser er i beredskap, og det lukter kraftig av Røyk. Et titalls personer fra brannvesenet er på stedet.

– Det brant i tre busser. Årsaken er for tidlig å si, men vi snakker med vitner. Brannvesenet har kontroll, men brannen er ikke slukket enda. 60 stykker er evakuerte, og én er lettere skadd som har fått i seg noe røyk, sier Gjermund Stokklie i Oslo-politiet til VG.

Tidligere onsdag morgen var det både spredningsfare til en bygning, og eksplosjonsfare. Nå har brannvesenet kontroll på brannen.

– Vi har hatt en del utfordringer med og gassflasker som kunne bli eksponert for varme. Brannvesenet har kontroll på brannen nå, men den er foreløpig ikke slukket, sier innsatsleder Torgeir Brenden i politiet til VG på stedet.

Russebussen Soft City er brent til grunnen. Bussene står i en garasje som tilhører et bilverksted

Var spredningsfare til bygning

Han forteller at det ikke lenger er spredningsfare, men at det var spredningsfare til en bygning der tre personer har blitt evakuert og sjekket ut av ambulanse.

– Vi har opplysninger om at alle bussene skal ha vært tomme, men vi har ikke vært inne og sjekket, sier han.













1 av 5 BRANN: Politiet jobber med å få kontroll på en brann i tre russebusser på Fornebu. Fredrik Hove/Hove Media

Han sier politiet vil etterforske årsaken til brannen, som de ikke vet noe om enda.

Vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brannvesen forteller at brannen startet i en søppelcontainer.

– Det har begynt å brenne i noen søppelcontainere, som har spredd seg til busser i bussgarasjen. Det er flere busser det dreier seg om, vi har prøvd å trekke dem ut nå. Det skal ikke være folk i bussene.

Eksplosjonsfare over

Røykdykkere søker nå i kontordelen av bygget, sier Audunhus

- Vi har hørt det har vært overnatting der tidligere, så røykdykkere går gjennom kontordelen for sikkerhets skyld. Det er en del røyk i kontordelen nå.

Tidligere onsdag morgen fortalte Audunhuse at det var eksplosjonsfare, og at brannvesenet ikke hadde kontroll.

- Det er oksygen og acetylen som kan eksplodere, sa han.

Klokken åtte sier han at eksplosjonsfaren nå er over, og at de har kontroll på potensielt farlige flasker. Han bekrefter at det er én russebuss som har brent, den andre bussen som har brent er man foreløpig ikke sikre på.

Stein Bergqvist har vært vitne til den kraftige brannen. Han sier til VG at han ser politihelikopter i luften, og mye utrykningskjøretøy.

– Det var veldig kraftig røyk i starten. Det tok ikke lang tid før nødetatene kom til stedet, sier han.