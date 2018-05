LEI: Sarah Zahid (tv.) og Enis Kastrati (th.) liker dårlig måten hjemstedene deres brukes i debatten om Oslo. Foto: Heidi Furre / Flamme forlag (tv.) / Privat (th.)

Ungdom fra Holmlia og Groruddalen er lei av at områdene svartmales

Publisert: 01.05.18 18:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-01T16:18:02Z

Sara Zahid (21) fra Holmlia og Enis Kastrati (19) fra Grorud føler seg begge trygge i Oslo. De mener media og politikere bidrar til å skape et dårlig inntrykk av områdene sine.

– Måten Groruddalen fremstilles i media og av politikerne går inn på meg. Jeg snakker på vegne av 1400 ungdommer. Det skjer mye bra i bydelen vår som ikke får oppmerksomhet, sier Enis Kastrati, leder i Grorud ungdomsråd til VG.

Kastrati kom til Norge for ni år siden, og har vært bosatt på Ammerud i bydel Grorud siden. Han har vært aktiv i debatten den siste tiden, og stilte blant annet opp på Dagsnytt atten på mandag.

Ved siden av ham satt blant annet Frp-politiker Himanshu Gulati, som i helgen advarte mot fremveksten av «svenske tilstander» , og byrådsleder Raymond Johansen, som har gått ut og sagt at Oslo er trygt.

– Vi skal ikke være blinde

Kastrati har forståelse for debatten som har gått den siste tiden. For halvannen uke siden ble natteravner på Vestli i Oslo utsatt for to ubehagelige hendelser på én helg . Sist helg fant en skyteepisode sted i samme område .

– Disse hendelsene er selvfølgelig urovekkende. Vi kan ikke være blinde og se bort ifra det som har skjedd. Men det er for mye fokus på handlingene, og for lite fokus på årsaken, sier Kastrati.

Han mener de ungdommene som står bak kriminelle handlinger gjør det i mangel på andre ting å ta seg til. Kastrati etterlyser blant annet flere fritidsklubber, og muligheter for jobb.

– Vi i bydel Grorud prøver hvert år å utlyse sommerjobber til ungdommen. Det kan være i barnehagen, for rusken, eller andre ting. I år lyste vi ut 100 stillinger, og fikk inn 550 søknader. Det sier litt om etterspørselen blant det unge, sier han.

– Når ungdommen har lyst til å jobbe, men ikke får muligheten, blir de lettere påvirket i feil retning og velger «den lette veien».

I tillegg mener han det skjer mye positivt i Grorud som ikke nyter den samme medieoppmerksomheten som de negative hendelsene.

– I 2017 ble bydel Grorud kåret til årets barne- og ungdomskommune . Det ble laget en liten reportasje på NRK østlandssendingen, men det var det eneste. Det skjer ting i Groruddalen, vi har ressurssterke personer som gjør en jobb for unge hver dag, men de negative hendelsene tar alt fokuset.

– Ungdommene er ikke problemet

Sarah Zahid er samfunnsdebattant og debuterte i 2018 som forfatter med diktsamlingen La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve i 2018. Hun vokste opp på Holmlia sør i Oslo, et område som – i likhet med Groruddalen – har vært mye diskutert den siste tiden.

– Jeg er lei av at man hele tiden snakker om «ungdomskriminalitet». Da skyver du problemet over på ungdommene. Ungdommene er ikke problemet, det er fraværet av hjelpeapparater og ressurser. Sånn sett er det egentlig de voksnes ansvar, sier Zahid til VG.

Hun er opptatt av langsiktige tiltak, snarere enn kortsiktige løsninger.

– Det hjelper ikke med strakstiltak som å sette inn masse politibiler etter en skyteepisode, for så å trekke seg tilbake og vente på neste episode.

– Holmlia er feilrepresentert

Zahid flyttet fra Holmlia for fire år siden, men besøker ofte familie og venner i området. Hun mener at områdets utfordringer handler mer om levekår enn etnisitet.

– Vi må gå til roten av problemet. Det har mye med sosioøkonomiske utfordringer å gjøre. Det er trangt om plassen, så ungdommen henger ute. Fraværet av kulturtilbud gjør at de blir hengende i gaten, hvor det er lett å bli rekruttert til gjenger.

Selv om hun ikke lenger bor på Holmlia, liker hun ikke måten området hennes blir fremstilt i media og av politikere.

– Jeg føler Holmlia er feilrepresentert på mange måter, og særlig måten det blir brukt på i denne debatten. Folk ser ikke det fine, mangfoldige Holmlia jeg kjenner. Det er bra at det er mange stemmer i debatten, men det er sjeldent ungdom fra Holmlia som uttaler seg.

Denne artikkelen handler om Oslo

Debatt