DELTOK PÅ FEST: Sammen med flere andre tidligere AUF-medlemmer var Trond Giske på påskefesten til «Løvebakken AUF». Foto: Hallgeir Vågenes

Giske dukket opp på AUF-fest: – Dette er rystende

Publisert: 15.04.18 11:49 Oppdatert: 15.04.18 13:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-15T09:49:23Z

For en uke siden var Trond Giske på AUFs påskefest, under tre måneder etter at partiet konkluderte med at den tidligere nestlederen hadde seksuelt trakassert flere unge kvinner i AUF og AP.

NRK skriver at de kjenner til flere som deltok på arrangementet som reagerte på Giskes oppmøte og tilstedeværelse. De anonyme kildene omtaler det som «en hån mot varslerne» og at det er «utrolig spesielt».

Den 5. april arrangerte «Løvebakken AUF », en uformell gruppe som består av tidligere AUF-tillitsvalgte, en påskefest. De fleste som var invitert er politikere på Stortinget eller i partiapparatet.

Åsmund Aukrust, som er stortingspresident fra Akershus og tidligere nestleder i AUF, sendte ut invitasjonen. Han sier til NRK at alle tidligere AUF-ledere ble invitert – deriblant Trond Giske.

Se Giskes beklagelse (artikkelen fortsetter etter videoen):

Middagen foregikk i kjellerstua på Stortinget, deretter fortsatte festen på utestedet Justisen på Youngstorget. Vitner forteller at det skal ha vært mye alkohol involvert.

Trond Giske har ingen kommentar om deltagelsen på festen.

– Det har jeg overhodet ingen kommentar til, skriver han til NRK.

Partisekretær Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt var også på festen. De vil ikke kommentere noe utover det.

– Dette er rystende, og noe som flere reagerer på, sier lokalpolitiker i Oslo, Anna-Sabina Soggiu til statskanalen.

Hun forteller videre at det forsterker inntrykket hun har av at AP ikke tar inn over seg hva han har gjort, når partisekretæren og kvinnepolitisk talsperson i partiet ikke reagerer på at Giske deltar på samme fest sammen med AUF-ere.

AUF-leder Mani Hussaini var også til stede på påskefesten. Han har ingen problemer med at Giske deltok

– Varselsakene har blitt håndtert og Trond har tatt konsekvensene, sier han.

Dette er Giske-saken: