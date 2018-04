FORSVARERE: Advokatene Benedict de Vibe og Heidi Ysen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ammerud-drapet: Deler av liket fortsatt ikke funnet

Publisert: 17.04.18 13:02 Oppdatert: 17.04.18 13:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-17T11:02:12Z

OSLO TINGRETT (VG) Den drepte 35-åringen ble funnet partert og i en koffert. Fortsatt er deler av liket ikke funnet.

Det kom frem under første rettsdag tirsdag, der to menn og en kvinne står tiltalt.

29. april 2016 observerer vitner to menn bærende på en koffert. De melder fra til politiet som gjør et makabert funn. I kofferten ligger overkroppen til en 35 år gammel mann.

– Det vil bli klart for retten at deler av kroppen ikke er funnet, sier aktor Alvar Randa under innledningen sin nesten nøyaktig to år etter at drapet fant sted.

Den 26 år gamle mannen som er siktet for drapet erkjenner å ha drept og partert offeret. 28-åringen erkjenner ikke å ha drept offeret, men å ha medvirket i parteringen. Kvinnen på 27 år, som ikke siktet for drap men for medvirkning, erkjenner ikke å ha deltatt i parteringen.

Tok mengder narkotika drapskvelden

26-åringen sitter i samme positur under aktors innledning. Fingrene er flettet på bordet foran ham. På motsatt siden av rommet for ham sitter avdødes mor.

Den første av de tiltalte som forklarer seg er 28-åringen. Han stiller i mørkeblå genser og lyseblå skjorte. Han forklarer at han har hatt store rusproblemer, og at det var flere narkotiske stoffer i omløpet drapskvelden – kokain, amfetamin, hasj og rivotril. I tillegg var det alkohol involvert. Han forklarer av avdøde pleide å kjøpe hasj av ham. De skal ha kjent hverandre fra lang tid tilbake da de vokste opp på samme sted. Det var også hasj som skal ha vært foranledningen til dødsfallet.

28-åringen forklarer at han oppdaget at det manglet en mindre mengde hasj, og at den avdøde ble mistenkt for å ha tatt det. Han forklarer at han og en bekjent, som tidligere var siktet i saken, planla et skuespill for å finne ut om mistanken stemte. De to gikk løs på hverandre mens avdøde, og de to andre siktede var i leiligheten.

– Det var bare for å skremme fram sannheten, sier han fra tiltalebenken.

Fant forsvunnet hasj

På spørsmål fra aktor om hasjen ble funnet igjen senere svarer tiltalte:

– Jeg trodde han hadde tatt den, men jeg skal være ærlig å si at jeg fant den hasjen til slutt, og at jeg bare hadde rotet den bort.

28-åringen, som forklarer at han har tidligere erfaring i thaiboksing, forklarer at han deretter gikk løs på avdøde med spritflasker, hoppet på ham i lenestolen han satt i og slo ham med knyttet neve. Deretter skal han ha gått på do. I mellomtiden havner 26-åringen i basketak med 35-åringen, forklarer tiltalte.

– Jeg ser at han har en kniv i hånden. Han slår på et tidspunkt øksen mot bakhodet til NN, sier han.

– Ble enige om å partere

Videre forklarer han at han drar til venninnen sin. Når han kommer tilbake har 26-åringen og den siktede kvinnen kledd av avdøde, forteller han. Han er naken, med unntak av boksershorts.

– Vi snakket om hva vi skulle gjøre, og ble enige om å partere, sier 28-åringen.

Han forklarer at han selv tok en tur ut på balkongen, mens 26-åringen utførte parteringen, og at den 27 år gamle kvinnen pakket inn likdelene. Siden skal 28-åringen ha dratt ut for å kjøpe amfetamin, og kvinnen dro siden fra leiligheten. De to mennene skal deretter ha dratt ut med likdelene i en koffert.

Tiltalte forteller at han angrer på det som har skjedd, og at han kunne opptrådt annerledes.

- Det er forferdelig det som er skjedd, selvfølgelig.

Denne artikkelen handler om Oslo tingrett

Drap