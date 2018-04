KOLLEKTIVT ANSVAR: Sp-veteran Nils Aarsæther (t.v.) etterlyser et kollektivt ansvar for sexmeldingen til Liv Signe Navarsete (t.h.) fra de ti som deltok på hytteturen. Her overrekker han den daværende Sp-lederen forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram tilbake i 2009, som leder av programkomiteen den gang. Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Sp-veteran ber hytteturgjeng ta kollektivt ansvar for sexmelding

Publisert: 24.04.18 19:59

Tidligere sentralstyremedlem i Sp Nils Aarsæther mener deltagerne på hytteturen vinteren bør ta et kollektivt ansvar for sexmeldingen til Navarsete.

– Når mye tyder på at innholdet i meldingen uttrykker en felles stemning på mannegjengens sammenkomst, bør de ta et kollektivt ansvar og beklage overfor Liv Signe Navarsete , sier Nils Aarsæther til Nationen .

– Står de alle fram, kan de anmodes om å tre tilbake eller søke permisjon fra sine verv, og overlate til valgkomiteer, nominasjoner og velgerne å avgjøre om de skal være med videre, sier Aarsæther.

Åtte av de ti som var med på hytteturen til Storlien i Åre , har tillitsverv i Senterpartiet.

Motbydelig mannegjeng

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har satt en frist til onsdag for at den eller de som sendte meldingen skal melde seg . Ellers blir saken politianmeldt. Aarsæther mener at en politianmeldelse ikke vil løse saken, ei heller kollektive straffer.

– Jeg er enig med dem som mener at det ikke er så enkelt for en person å ta på seg skylden. Mange er vel av den oppfatning av at flere har «diskutert» Navarsete denne kvelden. Det bildet som males fram er ikke egnet for å tiltrekke seg nye velgere, sier Aarsæther.

– For kvinner og yngre medlemmer, er bildet av denne mannegjengen fra festen i Åre motbydelig, sier Aarsæther om meldingen, «vi har lyst på fitta di», som Navarsete mottok.

Navarsete-støttespiller

Aarsæther var medlem av Senterpartiet fra 1995 til 2015, og i sentralstyret i perioden mellom 2005 og 2013, samt leder av partiets programkomité i 2009. Han var tidligere professor ved Universitetet i Tromsø, og er i dag seniorforsker ved NORUT.

Sp-veteranen var en markant stemme fra Navarsete-fløyen under den tidligere maktkampen mellom Navarsete og Ola Borten Moe.

Mandag sa Sp-nestleder Ola Borten Moe til NRK at han finner det umulig å fungere i vervet så lenge sexmelding-saken er uavklart, og at han derfor fratrer som nestleder inntil saken er løst.