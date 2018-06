KYSTSTORM: En bølge slår inn over Atlanterhavsveien i Averøy i Møre og Romsdal ved stortmen «Berit» i 2011. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Uvanlig storm langs kysten: – Pass på hagemøblene!

Publisert: 19.06.18 17:15 Oppdatert: 19.06.18 18:02

INNENRIKS 2018-06-19T15:15:40Z

Varmerekord og grillforbud er byttet ut med ruskevær i store deler av landet. Storm og kraftig regnvær rammer Møre og Romsdal og Trøndelag i ettermiddag, og går nordover i natt.

Det blåser allerede stiv kuling i Sør-Norge og langs kysten, med storm nord for Stad og i nordlige fjelltrakter.

Stormen langs kysten vil ta seg opp utover ettermiddagen og kvelden, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det vil være på sitt sterkeste i kveld, først og fremst i Møre og Romsdal, sør i Trøndelag og nordlige fjelltrakter, men vil minke i løpet av natten og utover dagen i morgen, sier statsmeteorolog Bente Whal.

Det er også fare for lyn og torden i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Cruiseskip måtte snu, stengt E39 og snø

I Sogn og Fjordane skulle etter planen cruiseskipet Aurora legge til i Flåm i dag, men på grunn av været valgte skipet å snu like før de var i havn.

– På grunn av sterk vind valgte kapteinen å snu og gå rett videre til Hellesylt, sier Jon Olav Stedje, assisterende havnesjef i Aurland til Sogn Avis .

Masfjordtunnelen mellom Storevatnet og Matre i Masfjord i Hordaland ble i dag stengt etter et ras med store steiner i dag tidlig, enda et ras i ettermiddag gjør at tunnelen fremdeles er stengt.

Statens vegvesen opplyser at det vil bli gjort en ny vurdering onsdag klokken 10. På fergesambandet Leirvik-Sløvåg og Duesund-Masfjordnes blir det sett inn nattferge.

Vegvesenet ber trafikanter som skal kjøre over Sognefjellet (Fv 55) om å være forsiktige. Flere steder har det kommet nysnø og kjøreforholdene er glatte.

– Det anbefales ikke å kjøre med sommerdekk, skriver Vegvesenet.

Ville vært en vanlig «høststorm»

Det kraftige lavtrykket langs kysten er et uvanlig fenomen om sommeren.

– Om høsten eller vinteren hadde dette vært et vanlig lavtrykk, men det er ikke så ofte vi ser om sommeren. Men det har vært noe ustabilt siste uken, og det er nok noe vi må regne med i Norge, sier statsmeteorologen.

Hun oppfordrer folk langs kysten til å passe på løse og gjette gjenstander.

– Jeg har gått ut ifra at de fleste har skjønt at det blåser, men det er typisk at vi har ute en del lette gjenstander rundt denne tiden av året. Det kan være lette hagemøbler, blomsterpotter eller lignende. Det er heller ikke dumt å sjekke at båten eller trampolinen er sikret, sier hun.

Mye nedbør i nord

I resten av landet er det mye nedbør, mest i nord. På Helgeland, i Nord-Troms og Finnmarksvidda er det sendt ut farevarsel for mye nedbør.

– Lavtrykket gård nordover, og Helgelandet vil få kraftigst nedbør, med 50 til 70 millimeter regn på et døgn fra i natt. Her vil også vinden ta seg opp.

Best vær finner vi fra Østafjells, men også på Østlandet er det ustabilt.