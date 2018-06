SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Gjengen Young Bloods har sitt utspring i Holmlia i Oslo, en drabantby som blant annet har vært rammet av flere skyteepisoder det siste året. Foto: VG

Raser mot Erna Solberg: Mener hun har kjent til gjengproblemene

Publisert: 20.06.18 20:47

Tirsdag erkjente statsminister Erna Solberg at regjeringen kan bli bedre på å ta Oslo-gjengenes bakmenn. Ap og SV reagerer kraftig.

I over ti år har gjengen Young Bloods fått herje på Holmlia i Oslo . VG har skrevet historien om hvordan politiet ikke har klart å stoppe dem.

Tirsdag kveld, under en mangfoldskveld i bydel Stovner i Oslo, lovet statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen skal jobbe for å stoppe de kriminelle gjengene i hovedstaden.

– Min beskjed til gjengene er at vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å bekjempe dere , sa hun.

– Oppsiktsvekkende

Ifølge Solberg har hun «ikke hatt kunnskap om hvor sterke» gjengen Young Bloods har vært.

– Det er oppsiktsvekkende at statsministeren sier at hun ikke har kjent til denne svært alvorlige problematikken. Hvor har hun vært? sier Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

– Det kom ikke ekstra midler i revidert budsjett, som vi nettopp behandlet, til tross for at politiet selv har vært klare på behovene. Det lyder litt hult at hun nå varsler økte bevilgninger i fremtiden, sier hun.

Oslo-politiet har fått 30 millioner kroner ekstra i år, øremerket kriminaliteten i Oslo sør. Aasen-Svensrud mener dette er nødvendige midler, men «langt fra nok».

– Vi ser at de gir med den ene hånden og tar med den andre, sier hun.

Aasen-Svensrud lurer på om Solberg, når hun sier at regjeringen skal «øke politibevilgningen i årene fremover», mener at det kommer ekstra midler over nasjonalbudsjettet for 2019.

– Det vil i så fall være bra, men det er for sent. Vi kan ikke la det gå et halvt år før politiet skal få de ressursene de trenger nå. Tiden Høyre kunne kalle seg et lov og orden-parti er over, sier Aasen-Svensrud.

– Forbannet

Statsministerens uttalelser provoserer også Petter Eide (SV), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

– Jeg er forbannet på hvordan dette spillet har utviklet seg. Det er ikke sånn at de ikke har visst om dette, sier han.

– Regjeringspartiene har stemt ned forslag i Stortinget om å sikre nødvendige politiressurser, og nå skal de fortelle oss hvor ille det er. Det er useriøst, vinglete, og såpass alarmerende at man kan stille spørsmål om befolkningen kan ha tillit til regjeringen.

– Parkerer justisministeren

Erna Solberg erkjente tirsdag at regjeringen ikke har vært gode nok til å ta bakmennene i de mektigste Oslo-gjengene.

Eide synes det er spesielt at statsministeren selv kommenterer gjengproblemene.

– Det er overraskende at hun går ut og parkerer justisministeren. Det er litt uvanlig, og det kan tolkes som at hun ikke tillit til det de tre siste justisministrene har gjort, sier han.

– Rabiat

– Jeg tror nesten ikke jeg har brukt et så sterkt uttrykk før, men jeg vil kalle dette en rabiat respons. Her sauses budsjettspørsmål og tillitsspørsmål sammen, sier Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsperson, som svarer for statsministeren.

– Det går an å holde hodet kaldt og puste med magen. Jeg vil be opposisjonen innta en mer konstruktiv rolle, i stedet for en travbane-kommentator-rolle, sier han.

Han sikter spesielt til Eides siste påstand.

– Selvfølgelig kan statsministeren ha synspunkter på en trend uten å tolkes som at hun har mistillit. Det blir nesten komisk, sier han.

200 nye stillinger

Til stortingsvedtaket Eide tar opp, har han følgende kommentar:

– Det ble stemt ned – og det var det særdeles gode grunner til. Det innebar nemlig å flytte politifolk ut av byene for å bemanne opp i ytterste ledd. Det ville tappet Oslo dramatisk for politifolk, sier han.

– Oslo-politiet har fått 200 nye politistillinger de siste to årene og nå hasteansettes det 30 nye politifolk i problemområdene. Dette samtidig med områdeløft og justeringer i lovverket, og det siste trenger ikke koste oss en krone, fortsetter Frølich.

Lover å bekjempe gjengene

Om Arbeiderpartiets kritikk av få og sene bevilgninger til å bekjempe kriminalitet, sier han at midlene «kommer når man vet hva de skal brukes til».

– Har man ikke visst det lenge?

– Det er ikke det at man ikke har oppfattet det, men nå ser politiet, justisdepartementet og andre på hva som trengs av ressurser, lovgivning og sosiale tiltak. Det gjelder å holde hodet kaldt og ikke se med mikroskopisk perspektiv på ett punkt i budsjettet.

– Er du enig med Aasen-Svensrud i at det haster å ruste opp politiet nå?

– Det er alle enige om, men det er ingen motsetning. Politiet har og skal få det de trenger til å bekjempe gjengproblematikken i tiden som kommer, sier Frølich.