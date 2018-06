Tom Roger Edvardsen: - Vi skal ikke ha det på oss at vi har beriket oss på syke mennesker

Publisert: 20.06.18 21:45

INNENRIKS 2018-06-20T19:45:38Z

Tom Roger Edvardsen tar et oppgjør med VGs dekning av hans virksomhet . I en epost til VG skriver han: Selv om det ser ut til at VG setter vår virksomhet opp mot helsevesenet, så takker vi både Gud og leger for deres arbeide.

Etter ønske fra Tom Roger Edvardsen, publiserer VG innlegget hans i sin helhet:

Mye er blitt skrevet i VG og andre aviser de siste dagene angående bønn og helbredelse, teletorg og diverse. Det er beklagelig når VG har mulighet til å se hva vi skriver i våre blader, at de ikke har fått dette med seg, at leserne av bladet vårt «Helbredet» kan ringe et telefonnummer som ikke er teletorg. Vi fikk en oversikt fra teletorgleverandøren vår i går som viser at i 2017 så var inntektene

våre på de to 820 numrene på kun kr. 16.908,- eks. mva.

Les spesialutgaven: Mirakelpredikantene

Akkurat nå mottok jeg en telefon fra en som får bladet vårt, og også fra flere av våre lesere, at VG burde be oss om unnskyldning for dette at vi tjener millioner. Det er åtte og et halvt år siden vi sluttet med teletorgtjeneste på vår forbønnstelefon.

For dere som er interessert i predikanters inntekter, så kan jeg opplyse om at vi bor i en garasje på 50 kvm, og 20 kvm med oppbevaringsplass. Så vi skal ikke ha det på oss at vi har beriket oss på syke mennesker. Teletorg har liten betydning for oss. Vi har kun hatt dette som et kontaktpunkt for de som ikke kjenner vårt arbeid. I den forbindelse, siden VG er opptatt av å undersøke betalingstjenester via teletorg, så burde de sjekke alle som driver innenfor dette markedet.

– Legger ned teletorgtjenesten

Vår organisasjon valgte å avslutte bruken av telefoni knyttet til teletorgtjenesten med virkning fra 1. august 2018. Vi velger å tro at de som setter pris på denne tjenesten sender en støtte til arbeidet vårt.

Vi sitter 96 timer per måned på vår omsorgstelefon. Vi har ikke trygd noen av oss. Siden VG refererte til Bibelen i et sitat, så står det også at en arbeider er sin lønn verdt. Det er tusener på tusener av folk i Norge som leser sin bibel og har tro på Gud.

Jeg takker Gud for både prester, pastorer og forkynnere, samt menigheter og organisasjoner som driver med omsorgsarbeid for å gjøre folks hverdag lettere. Her er det massevis av arbeid som legges ned både frivillig og lønnet. Jeg mener det er bra å gjøre frivillig arbeid i slikt henseende. Men en kan ikke bare basere det slik.

De som har vært hos oss vet hva vi står for. Det skal være kjent for dere lesere at vi takker Gud for leger og helsepersonell. Det har vi alltid gjort. Det er ikke vanskelig å få tak i informasjon om hvor mange dødsfall og feiloperasjoner som skjer på sykehusene.

Selv om det ser ut til at VG setter vår virksomhet opp mot helsevesenet, så takker vi både Gud og leger for deres arbeide. Når mennesker spør oss om medisin, hva mener du? Så sier vi helt enkelt at: «Det må du ta opp med din lege.» Vi sier også at: «Alt det Gud gjør det tåler en legesjekk.»

– Vi har aldri behandlet noen

Det har ikke kommet frem, slik VG sa til oss i kontakt for en tid siden, at de skulle skrive en positiv sak i avisen om helbredelse. Det er ensidig, og midt oppi dette så er det mennesker som sier takk Tom Roger at du ba for meg, for da skjedde det forandringer i mitt liv.

De fleste som kommer hit for å få en samtale eller forbønn har jo allerede vært hos både prest og lege. Vi har aldri behandlet noen, men etter deres eget ønske så ber vi for dem som ønsker det, så må vi legge den videre utviklingen i Guds hender. Det er jo ikke jeg som helbreder. Det er Gud.

Jeg blir glad når noen sier de har blitt friske, enten de har blitt det hos legen eller ved bønn. Det hender jo at leger også sier: «Her har det skjedd noe stort.»

Avisene selv skriver: «Det er mye mellom himmel og jord», eller «De hadde englevakt.» Kirken har jo lært folket å be Fadervår. En av bønnene der er: «La din vilje skje på jorden som i himmelen.»

Når VG ville komme hit så sa vi. Det er to ting som gjør at vi stiller spørsmål ved det. Det ene var at vi tror ikke forsamlingen ville være komfortabel med at VG var tilstede under en konferanse hvor mennesker i ulike livssituasjoner er her for dager med rekreasjon, bibellesning og forbønn for de som ønsker det.

Den andre grunnen var at vi ikke syntes det var tillitsvekkende det som lå ute på nettet om VG-journalisten bruk av hemmelig opptak. Angående den døde babyen i Afrika, så var det et inderlig ønske fra pårørende å gjøre en bønn for denne sammen med menigheten på stedet. Det var biskopen i ettertid som fortalte at han hadde vært i kontakt med legen angående dette at barnet kom tilbake. Dette har ikke noe med meg å gjøre. Det var Gud og menighet og jeg med dem som bad. Dette var første gang jeg har vært borti ett slikt tilfelle.

– Stor respekt for folks lidelser

Vi er mere opptatt med å hjelpe de som allerede er i live. Gud har vært god å støtte seg på her i Norge. Landet vårt har en lang historie med kristent liv og virke. Her på hotellet er det ikke bare omsorgskonferanser. Nå i slutten av juni kommer en gruppe fra kirken her, og i juli er det både gullbryllup og 70 og 75 års-jubileum. Vi har mange forskjellige grupper og konferanser gjennom hele året.

Vi er blitt sitert feil i VG angående prisen for en weekend på kr. 4.800. Sannheten er at i våre omsorgskonferanser så er prisen pr. pers. i dobbeltrom for 4 dager kr. 4200.- inkludert helpensjon. I juli, på vårt sommerarrangement, så er prisen pr. pers. i dobbeltrom per døgn inkl. helpensjon fra kr. 790.

Så er det slik at de som kommer her på våre omsorgsdager kan jo for eksempel ligge på andre hoteller, og det har vi foreslått, hvor folk sier at de tror det totalt sett blir billigere å ligge hos oss. Vi tar inn frivillig kollekt i møtene. Det kan jo folk gjøre som de vil med.

Vi har respekt for folks lidelser. Vi ønsker å være til oppmuntring for mennesker i en hverdag med så mye lidelser. Bibelen oppfordrer oss til å be for våre styresmakter, be for leger og helsepersonell og skoler og barnehager. Vi skal være takknemlig for å bo i et land som Norge! Kan ikke si noe annet enn at vi ønsker dere alle der ute Guds velsignelse over arbeid, hjem og familie.