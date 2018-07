DØNNAMANNEN: Ulykken skjedde i dette området ved Dønnamannen, som er en 858 meter høy fjelltopp i Dønna kommune. Foto: Wuttudal, Tore

Kvinne omkom etter fall i fjellet

Publisert: 16.07.18 20:25

INNENRIKS 2018-07-16T18:25:15Z

En kvinne omkom mandag etter et fall i fjellet ved Dønnamannen på Helgelandskysten.

Kvinnen som er født i 1958 var i et turfølge hvor også hennes ektemann var med.

– Det vi vet er at kvinnen har sklidd og falt cirka 30 meter ned i en steinur, opplyser operasjonsleder Remi Johansen ved Nordland politidistrikt til VG.

Kvinnen er ikke hjemmehørende i Dønna kommune, men i en annen kommune i Nordland. Johansen opplyser at pårørende er varslet og at ektemannen blir fraktet til legevakten i Sandnessjøen hvor han får tilbud om hjelp og oppfølging.

– Det var godt vær i området – og ingenting som tyder på at det var spesielt glatt der ulykken skjedd, sier Johansen.

Ifølge politiet er stedet hvor ulykken skjedde et populært turområde med godt merkede løyper.

Politiet skriver på Twitter at de vil opprette en undersøkelsessak, men at de per nå anser dette som en tragisk ulykke.

– Vi har hatt utfordringer med telefondekningen, og det har vært vanskelig å få kontakt med vitner. Men ut fra de opplysningene vi har, døde kvinnen på stedet, sier Remi Johansen.

