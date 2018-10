NYINNFLYTTET: Oliver (2) storkoser seg med mamma Maren Olsen utenfor deres nye hjem i Lørenskog. Foto: Krister Sørbø, VG

Akershus-kommuner må hamle opp med stor tilflytting

INNENRIKS 2018-10-10T13:50:10Z

Mamma Maren løfter Oliver (2) opp fra plenen foran sitt nye hjem. Han er én av 14.000 nye innbyggere i Lørenskog de neste tyve årene.

Publisert: 10.10.18 15:50

– Da vi fikk barn ville vi gjerne litt ut av Oslo . Komme oss litt ut av byen og få hage, sier Maren Olsen, mor til Oliver.

I sommer pakket familien på tre seg ut av blokkleiligheten på Valle Hovin i Oslo for å flytte til rekkehus i Lørenskog .

Voksne med barn under skolealder er den gruppen som bidrar sterkest til befolkningsvekst i kommunene utenfor storbyene.

Ifølge Akershus prognoser for befolkningsutvikling kommer det til å bo drøyt 174.000 flere mennesker i Akershus i 2030 enn det gjorde i 2016.

Opp mot 70 prosent befolkningsvekst

Byene får størst befolkningsøkning i antall fram mot 2040, men befolkningen i kommunene utenfor byene får størst økning i prosent, ifølge SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivingene .

– Det er et typisk flyttemønster at unge voksne flytter til storbyene for å studere eller finne seg jobb, sier seniorrådgiver Marianne Tønnessen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter noen år flytter de gjerne ut av byen, ofte i forbindelse med at de stifter familie.

Ås kommune i Akershus topper lista over dem med størst ventet prosentvis vekst.

Stemmer prognosene, kommer befolkningen der til å øke med over 69 prosent fram mot 2040. Deretter følger Våler i Østfold med i overkant av 60 prosent og Skaun i Trøndelag med 58 prosent.

Ønsker ikke å vokse så mye som prognosene tilsier

Dersom prognosene til SSB stemmer, kommer befolkningen i Ås på 20.083 innbyggere til å øke til 34.000 innbyggere.

Ordfører Ola Nordal understreker at han mener det er bra med vekst for kommunen, men mener prognosen er vel høy.

– Vi ønsker ikke så stor vekst som tallene tilsier. Vi ønsker å styre veksten til cirka 2 prosent hvert år i gjennomsnitt.

Da vil de fortsatt være blant kommunene med sterkest vekst i landet.

Ullensaker kommune har aktivt jobbet for større vekst siden begynnelsen av 2000-tallet. De planlegger bygging av mellom 13.000 og 14.000 boliger. I 2030 venter de å ha 10.000 flere innbyggere.

– Det er så enkelt som at folk ønsker å flytte til det som er en attraktiv kommune med et godt tjenestetilbud i en region i vekst, slår ordfører Tom Staahle (Frp) fast.

Tror SSBs anslag er for lavt

Akershus fylkeskommune anslår at kommunene i fylket kommer til å vokse enda mer enn det SSBs hovedalternativ tilsier.

– Vi ser nok ikke SSBs prognoser som fryktelig realistisk. De siste årene har vi hatt høy innenlands flytting. Prognosene til SSB gjenspeiler ikke det. Dersom de hadde gjort det, ville prognosene blitt høyere, sier faglig leder Cathrine Bergjordet ved analysestaben i Akershus fylkeskommune.

Bergjordet sier at kommunene som ligger nær Oslo jobber målrettet for at bolig og infrastruktur skal tilpasses en voksende befolkning.

– Det er litt voksesmerter. Barnehageplasser, infrastruktur og videregående skole må tilpasses. Vi må sørge for at man har tilbud og skolebygg.

Rett tjeneste på rett plass

I rekkehusrekka til Olsen i Lørenskog er det bare én husstand uten barn. På terrassene står det barnevogner og oppblåsbare badeleker. På gangveien mellom husene kommer to småjenter på trehjulssykkel.

Olsen er veldig fornøyd med nærområdet og miljøet i det nye nabolaget, men har ett ønske:

– Vi håper jo at det skal komme litt flere barnehager i området her. Det er jo litt trangt om plassen i nærliggende barnehager.

– Det er riktig. Det er bygget en her nå, men det er jo ikke nok. Det jobbes med barnehageplasser kontinuerlig, svarer varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG), som sammen med VG besøker familien Olsen.

Selv om kommunen har nok barnehageplasser, har det vært en utfordring å få de rette tjenestene på de rette stedene.

– Generelt vil jeg si at vi har rimelig god kontroll, men når vi har bygd leiligheter har det jo skjedd at vi forventet at det kanskje var mest enslige, par eller eldre, men så kommer det kanskje flere folk med barn enn forventet, og da har vi plutselig ikke barnehageplassene der vi egentlig burde ha dem, sier varaordføreren.

I Lørenskog kommune vil befolkningen øke med 36,5 prosent from mot 2040, ifølge SSB-prognosene. Det tilsvarer en økning på nesten 14.000 til 52.800 innbyggere.

– Må være på hele tiden

– Vi må være mest mulig på hele tiden med tanke på hva som trengs av tjenester i befolkningen, så økte behov ikke kommer som «julekvelden på kjerringa», sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

Med befolkningsveksten er det kommet flere boliger i Lørenskog.

– De som bor i Lørenskog har bodd på en byggeplass i flere år. De kan nok syns at utviklingen går veldig fort og kan være redde for at vi ikke har kontroll. Vi har innført innbyggerdialog, slik at de er med på hva vi tenker og hva vi gjør.

Store deler av arealet i Lørenskog er forbeholdt skog og jordbruk, det har bydd på noen utfordringer.

– Vi sliter med å finne areal til idretten, sier ordføreren.