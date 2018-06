ÅSTED: Politiet rykket ut etter melding om en knivstikking på Høybråten onsdag kveld. En kvinne ble pågrepet på stedet. Foto: Solberg, Trond

Mann alvorlig skadet i knivstikking i Oslo: Kvinne pågrepet

Publisert: 27.06.18 21:33 Oppdatert: 27.06.18 23:02

HØYBRÅTEN (VG) En kvinne er pågrepet etter at en mann ble knivstukket utendørs i Oslo onsdag kveld.

Begge de to er i midten av 20-årene, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til VG.

Knivstikkingen skjedde utendørs i Folkvangveien på Høybråten, og politiet fikk melding klokken 20.28.

– Det er fortsatt for tidlig å si hva som har skjedd forut for hendelsen. En mann er fraktet til Ullevål sykehus med alvorlig skader. Det er foreløpig ikke noen opplysninger om at dette er kjenninger av politiet, sier innsatsleder Stig Svend Bjelland til VG.

Politiet er på stedet med kriminalteknikere og flere patruljer.

Begge de to vil nå bli avhørt av politiet, som også vil forsøke å komme i kontakt med vitner til hendelsen.

– Vi jobber nå med å finne ut hva slags relasjon de to har og hva som faktisk har skjedd, sier Grøttum.

Politiet har kontroll på våpenet.