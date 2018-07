Mann kastet sykkel på aggressiv elg i Trondheim

NTB

Publisert: 01.07.18 11:51 Oppdatert: 01.07.18 12:06

En syklist ble søndag morgen angrepet av en elg i Trondheim. Vedkommende stoppet etter hvert opp og kastet sykkelen på elgen, hvorpå dyret flyktet.

Hendelsen inntraff rundt klokka 05.00 i Gamle Okstadbakken.

– Han var på vei til jobb da han ble angrepet av en elg. Etter hvert følte han seg såpass truet at han stoppet sykkelen og kastet den mot elgen, sier operasjonsleder Viola Elvrum til NTB.

Elgen skal så ha flyktet, hvorpå mannen i 20-årene oppdaget blod på sykkelen.

– Viltnemnda tar kontakt med syklisten og gjør en vurdering om de skal søke etter elgen og om den er skadd og aggressiv, sier Elvrum.

Hun forklarer at det ikke er uvanlig med elg i Trondheim . Politiet knytter den aktuelle episoden til at det var tidlig på morgenen og at det var lite trafikk.

De tror ikke at det for øyeblikket er fare for nye elgangrep i området.