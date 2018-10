Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (FrP) før fremleggelsen av regjeringens forslag til stadsbudsjett for 2019 i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Regjeringen varsler lønnsfest neste år

INNENRIKS 2018-10-08T16:40:33Z

Folk kommer til å få mye penger mellom hendene hvis regjeringens anslag i statsbudsjettet slår til. Der varsler den en reallønnsvekst på 1,75 prosent neste år.

Publisert: 08.10.18 18:40 Oppdatert: 08.10.18 19:14

Til sammenligning er årets reallønnsvekst beregnet til magre 0,3 prosent.

– Reallønnsveksten er anslått å øke betydelig fra 2018 til 2019, heter det i Nasjonalbudsjettet 2019. Det er lavere konsumprisvekst, mye takket være fallende strømpriser, som bidrar at nordmenn får mer å rutte med.

Neste års konsumprisvekst er anslått til 1,5 prosent mot årets 2,5.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet økonomien din

– Lønnsfest

– Alt peker i retning av at det blir en lønnsfest neste år hvis du bruker det begrepet, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea, til VG.

– Det overrasket meg mest at regjeringen hadde såpass høye anslag for lønnsveksten, men det er i tråd med våre anslag og Norges Banks anslag. Men Finansdepartementet pleier ofte å være litt forsiktig, legger han til.

Det er årets høye strømpriser som har bidratt til å pumpe opp konsumprisveksten.

– Strømprisene vil ikke øke neste år, antagelig vil de falle og det vil holde konsumprisveksten nede, sier Bruce og viser til at årets eksepsjonelt varme vår og sommer førte til ekstremt høye strømpriser.

– Mangel på arbeidskraft

– Samtidig blir det veldig god fart i arbeidsmarkedet med mer mangel på arbeidskraft, og det betyr at lønnsveksten kommer opp. Folk får mye penger mellom hendene, sier Bruce og viser til at både 2018 og fjoråret var veldig magre år for forbrukerne.

Selv om høyere renter ventes å dempe oppgangen i forbruket, heter det i Nasjonalbudsjettet at «økt kjøpekraft er ventet å løfte forbruket i husholdningene fremover. Oppgangen i kjøpekraften må ses i sammenheng med høyere sysselsetting og økt lønnsvekst.»

I Nasjonalbudsjettet for neste år viser regjeringen også til at arbeidsmarkedet har bedret seg markert de siste årene og at sysselsettingen stiger i de fleste næringer.