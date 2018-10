LÆRERNORM: Innføringen av den nye lærernormen betyr at det skal være maks 16 elever per lærer fra 1.–4. trinn og maks 21 elever per lærer i 5.–10. trinn. Foto: Illustrasjonsfoto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Så mye går til KrFs omstridte lærernorm

Kommunene vil få 1,5 milliarder kroner til innføring av lærernormen i 2019, ifølge forslaget til statsbudsjett.

Lærernormen, som ble innført i høst, skjerpes ytterligere fra høsten 2019.

Ifølge forslaget til statsbudsjett vil kommunene få cirka 1,5 milliarder kroner til økt lærertetthet og finansiering av normen. Det betyr at regjeringen viderefører bevilgningen fra 2018.

– Flere og bedre lærere er en viktig del av regjeringens satsing på tidlig innsats. Siden 2015 har vi sammen med Kristelig Folkeparti sørget for at det er blitt færre elever per lærer, selv om det har blitt flere elever totalt, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke kommunenes inntekter med 200 millioner kroner begrunnet i tidlig innsats, som ifølge Kunnskapsdepartementet kan brukes på flere lærere.

Det foreslås også 30 millioner kroner til nye tiltak for yrkesfagene.

Lærernormen KrF fikk i budsjettavtalen gjennomslag for en lærernorm som sikrer maks 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn fra og med høsten 2018.

Ved skolestart 2019 skjerpes kravene ytterligere: Maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever pr. lærer på 5. til 10. trinn

Kommunene har fått en samlet øremerket bevilgning på om lag 712 millioner kroner høsten 2018 for å oppfylle normen.

Beregningen som ligger til grunn for fordeling av tilskuddet baserer seg på innrapporterte tall fra 2014–15 på 1.–4. trinn og 2017–18 på 5.–10. trinn. Kilder: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

KrF-seier

I høst trådte den nye lærernorm i kraft. Det betyr at det skal være 16 elever per lærer fra 1.–4. trinn og maks 21 elever per lærer i 5.–10. trinn.

Innføring av lærernormen er en av KrFs største seire i budsjettforhandlingene. De andre borgerlige partiene var ikke tilhenger av modellen, men gikk med på normen for å få landet budsjettavtalen.

Lærermangel

Tall fra SSB i 2016 viser et beregnet underskudd på 2600 grunnskolelærere i 2040. Kunnskapsdepartementet har tidligere gått ut med at de forventer at dette tallet vil bli noe høyere med innføringen av lærernormen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet mangler cirka 1200 lærerårsverk på landsbasis for å oppfylle kravet. Det viser de siste tilgjengelige tallene for skoleåret 2017–2018.

Ved skolestart 2019 skjerpes kravene til antall lærer per elev ytterligere. Det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever pr. lærer på 5. til 10. trinn.

Bergens Tidende skriver at Bergen ligger an til å få merkostnader på over 50 millioner kroner til neste år når den nye lærernormen skal oppfylles.