Advarer mot skremselsdukken «Momo» på sosiale medier

«Momo Challenge» skremmer barn og unge, og lokker dem til å gjøre farlige utfordringer. Nå advares norske foreldre.

Publisert: 06.10.18 00:27

Et skremmende hybrid bestående av et kvinnehode og en fuglekropp går nå viralt i sosiale medier, spesielt blant barn og unge.

Den skremmende figuren kan finnes på ulike kanaler i sosiale medier. Her kan man få kontakt med noen som utgir seg for å være « Momo », hvor man får ulike utfordringer.

Gjør man ikke utfordringene, truer avsenderen med å skade familie eller publisere personlig informasjon.

Dukken er opprinnelig et verk som heter «Mother Bird», og ble opprinnelig utstilt ved det japanske galleriet Vanilla Gallery.

Råd fra Kripos Ta skjermbilde av henvendelser fra «Momo». Blokkér telefonnummer/kontoer som utgir seg for å være «Momo». «Momo» kan true med at han/hun har hacket WhatsApp-kontoen din, men det er nesten aldri tilfelle og oftest tomme trusler. Ha to-faktor-autentisering på WhatsApp, så motvirker du hacking. Ikke last ned apper utenfor iTunes/App Store/Google Play.

Kripos involvert

Flere lokalaviser har skrevet om at «Momo»-dukken har inntatt norske skoler. Kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Axel Wilhelm Due, skriver i en e-post til VG at de er kjent med slike type spill.

– Dette er saker som tas på alvor. Dersom noen er bekymret for venner, bekjente eller familie som kanskje er med på denne type spill, bør de ta kontakt med foreldre, kommunale hjelpetiltak eller politiet, sier han.

Han forteller at Kripos er kjent med at lokalt politi enkelte steder har jobbet mot ungdomsmiljøer hvor slike spill har versert.

– Å jobbe slik målrettet mot utsatte miljøer kan kanskje være mer effektivt enn å informere veldig bredt, også med tanke på at vi nødig vil introdusere dette for flere ungdommer og dermed rekruttere dem inn i denne type aktivitet.

Her kan du få hjelp: Hjelpetelefonen: 116 123 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Røde Kors’ hjelpetelefon for ungdom: 800 33 321 Helsesøster ved skolen Utekontakten i din kommune Kirkens SOS: 22 40 00 40

Viste bilder av «Momo» på skolen

På Sælen skole ble det sendt ut et skriv til foreldrene i en femteklasse, hvor det ble meldt om urolige elever.

Kontaktlærer Nina Jenssen sier til Bergensavisen at elevene viste bilder av den fryktinngytende dukken.

– Det var en rekke kjedemeldinger og snapper som ble sendt mellom elevene. Det var også ekle trusler om at dersom du ikke videresender denne til 15 personer så skal din mor dø og slikt. Noen ble litt redde og sendte dem videre, sier hun.

Harstad Tidende skriver at fenomenet også har kommet dit, og har intervjuet en mor som forteller at hennes åtte år gamle sønn hadde søkt opp «Momo» og blitt skremt.

Nettstedet Barnevakten.no gikk ut og advarte foreldre mot å oppsøke «Mono».

Internasjonalt har politi flere steder gått ut og advart mot å delta i «spillet», skriver Washington Post . I Pakistan skal regjeringen ha utstedt et nasjonalt forbud mot «Mono» og lignende spill.

Seneste internettfenomen

«Momo Challenge» føyer seg inn i en rekke av skremmende internettfenomener med skumle hensikter.

Den mytiske figuren «Slenderman», en unaturlig høy, tynn, hvit og ansiktsløs mann, fikk fotfeste som internettfenomen i 2009. Den skremmende karakteren har dukket opp i flere dataspill, samt litteratur og videoer. «Slenderman»-figuren følger etter barn og kidnapper dem. Karakteren ble kjent for hele verden i 2014 da to 12 år gamle jenter knivstakk venninnen sin 19 ganger for på «oppdrag» for «Slenderman».

I 2016 dukket «Blue Whale»-utfordringen opp i sosiale medier. Den gikk ut på en serie utfordringer over en 50 dagers periode, som avslutningsvis gikk ut på selvskading og til slutt selvdrap. Dersom man ikke gjør utfordringen vil spillet publisere personlig og sensitiv informasjon om spilleren, skriver Forbes . Over 100 personer skal ha tatt livet av seg som følge av spillet, særlig i Russland.

Due sier at politiet tidligere har satt inn tiltak i forbindelse med «Blue Whale», men ønsker ikke å si noe om innholdet i sakene.