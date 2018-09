TOK FOR MYE PLASS: Konsernsjef Sigve Brekke sammen med Berit Svendsen på en pressekonferansen i 2017. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Kilder til VG: Svendsen fortalte at hun ble irettesatt for å være «for synlig»

INNENRIKS 2018-09-05T19:24:02Z

Flere ganger har Telenor Norges tidligere sjef Berit Svendsen fortalt internt at hun hadde blitt irettesatt av Telenors konsernsjef Sigve Brekke fordi hun var «for synlig» i mediene, ifølge VGs kilder.

Publisert: 05.09.18 21:24 Oppdatert: 05.09.18 21:50

Kilder VG har snakket med har selv blitt orientert av Berit Svendsen om tilbakemeldingene fra Telenors øverste sjef, eller har selv fått beskjed om at Svendsen var for «synlig».

Overfor VG fremholder to av kildene hver for seg konkrete eksempler som skal ha fått Brekke til å reagere:

1. februar i år ble Telenor Norge og i Skandinavia omtalt i rosende ordelag av Dagens Næringsliv , som fremhevet økte verdier og vellykkede effektiviseringer under Berit Svendsens ledelse. I artikkelen skrøt Svendsen av selskapets resultater og sine medarbeidere, mens avisen pekte på at Brekke selv hadde påført Telenor-konsernet tap med andre investeringer, inkludert milliardtapet etter oppkjøpet av Tapad.

Under det politiske sommertreffet «Arendalsuka» var Berit Svendsen invitert til og deltok på elleve arrangementer der hun representerte og profilerte Telenor-konsernet. Brekke hadde seks arrangementer han deltok på de to dagene han var i Arendal. De to fikk også mye oppmerksomhet den uken fordi NRK da meldte at Brekke forsøkte å fjerne Svendsen.

«Tok for mye plass»

I etterkant av begge disse situasjonene skal Svendsen, ifølge VGs kilder, ha fortalt at hun ble irettesatt av Brekke direkte eller via andre, blant annet fordi han skal ha ment at Svendsen «tok for mye plass». Brekke skal imidlertid ha tatt spørsmålet om synlighet i mediene opp med Svendsen også ved andre anledninger enn disse to gangene.

I en e-post til VG avviser Brekke at han har vært negativ til Svendsens medieprofil.

«Dette kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Tvert imot synes jeg det er utrolig bra å ha medarbeidere og ledere som synes i mediebildet, i alle våre markeder. Berit i Norge har ikke vært noe unntak, hun har vært en strålende representant for Telenor – internt og i mediene», skriver Brekke.

Fikk ikke presentere alene

Brekkes angivelige misnøye med Svendsens høye medieprofil skal også ha fått direkte konsekvenser, forteller VGs kilder:

Da Telenor Norge i april, drøyt to måneder etter DN-saken, skulle legge frem resultatene fra 1. kvartal, skal Brekke, ifølge VGs kilder, ha bedt om at han selv skulle profileres og figurere på bildene fra fremleggelsen. Brekkes Telenor Group ba da Telenor Norge-ledelsen om ikke å holde egne møter med pressen etter resultatfremleggelsen for å «sikre budskapet», ifølge VGs kilder.

Ifølge VGs kilder skal Telenor Group-ledelsen overfor Svendsen og Telenor Norge ha forklart at Telenor Norge fikk for mye plass i mediene i forhold til dekningen av Telenor totalt sett. I tillegg skal Telenor Norge-ledelsen ha fått signaler om at konsernledelsen mente Berit Svendsen «formidlet friere» og mer detaljert om virksomheten enn det som var ønskelig.

– Berit syntes for mye, sier en av kildene om omleggingen.

«Et litt annet opplegg»

Daværende kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge valgte i sin vanlige presseinnkallelse før kvartalspresentasjonene å redegjøre for endringen i fremleggelsen. I e-posten, som ble sendt til E24 og en rekke andre medier, skrev Uribarri:

«I morgen blir det et litt annet opplegg for spørsmål til Berit og Telenor Norge. Etter kvartalspresentasjonen vil Sigve Brekke, Jørgen Rostrup og Berit Svendsen være tilgjengelig for spørsmål samlet. Det blir altså ikke spørsmålsrunde ved vårt vanlige bord i Expo Cafeen. Dersom du likevel har spørsmål til Berit som du ikke ønsker å stille i plenum skal vi ordne det – men da etter at spørsmålene i plenum er ferdig», skrev hun.

I tillegg til denne omleggingen ble det også besluttet å flytte Corporate Affairs-avdelingen, inkludert Telenor Norges kommunikasjonsavdeling, over til Sigve Brekkes Telenor Group, slik VG fortalte i forrige uke.

Dermed fikk en rekke av Berit Svendsens nære rådgivere en ny sjef å rapportere til: Sigve Brekke.

Brekke selv skriver dette i sin e-post til VG:

«Kvartalspresentasjoner i Telenor foregår samlet for hele selskapet – alle markeder. Det er konsernsjefen og finansdirektøren som holder presentasjon sammen med Investor Relations, flere av de andre i konsernledelsen er ofte til stede, og norgessjefen er nesten alltid der. Vi møter mediene etter kvartalspresentasjonen for å kommentere på resultatene. Siden vi er i Norge og på Fornebu gjør vi dette typisk med konsernsjefen og norgessjefen sammen, ofte også finansdirektøren. Konsernsjefen kan og bør selvsagt også være opptatt av tallene til den norske operasjonen og spørsmålene fra mediene knyttet til dette. Vi opplever at mediene setter pris på denne måten å gjøre det på», skriver han.

Festival på Svendsens jubileumsdag

På en pressekonferanse tirsdag formiddag fortalte Sigve Brekke og Gunn Wærsted at det var nødvendig å flytte Berit Svendsen ut av Telenor Norge-jobben for å få inn Petter-Børre Furberg. Han og Brekke kjenner hverandre godt fra Telenors virksomhet i Asia.

Overfor VG sa Wærsted tirsdag kveld at hun ikke kjenner til opplysningene fra VGs kilder i denne artikkelen.

Onsdag møtte Telenors ansatte på Fornebu til en spesiell dag på jobben. Etter initiativ fra Berit Svendsen arrangerte selskapet «Telenorfestivalen». VGs kilder forteller at Svendsen ville starte festivalen for å bygge lagkultur og stolthet i selskapet over hva Telenor har oppnådd. Arrangementet ble lagt til 5. september, på dagen 30 år etter at Berit Svendsen startet i Telenor.

VG har kontaktet Berit Svendsen for en kommentar til denne saken. Hun har gitt oss dette svaret:

– Jeg vil bidra til å skape ro i Telenor og har ingen ønsker om å kommentere de interne prosessene i selskapet. Jeg er stolt over mine 30 år i Telenor og har hatt fantastisk dyktige kollegaer og medarbeidere.

Langvarig Brekke-bråk

Berit Svendsens exit fra Telenor tirsdag morgen er bare den siste i en rekke kontroverser der Telenors konsernsjef Sigve Brekke har stått midt i stormen. Bråket startet allerede i 2015, da Brekke fikk konsernsjef-jobben av tidligere styreleder Svein Aaser.

Da finaleheatet for konsernsjefjobben var klar, viste det seg at ingen av Telenors mest erfarne kvinner var blant de tre toppkandidatene.

Allerede samme høst, i november 2015, avslørte Kapital at Sigve Brekke hadde oppgitt feil opplysninger på sin CV i ansettelsesprosessen, ved at han feilaktig påberopte seg en bachelorgrad fra Høyskolen i Telemark. Hodejegerbyrået Egon Zehnder hadde ikke kontrollert at opplysningene var korrekte.

Brekke ble også sentral etter at daværende næringsminister Monica Mæland (H) sparket Svein Aaser som Telenors styreleder. Mæland erstattet ham med Gunn Wærsted, som ett år senere forsøkte å sparke Sigve Brekke, men mislyktes.

I begynnelsen av august avslørte deretter NRK at Brekke forsøkte å fjerne Svendsen fra Telenor Norge-jobben og flytte henne til stillingen som sjef i Telenor Thailand. I forrige uke kunne VGs kilder fortelle om hvordan Brekke har forsøkt å presse Svendsen ut av jobben over en periode på tre år. Brekke første nemlig høsten 2015, noen uker i sin nye jobb, å flytte Svendsen til Øst-Europa.