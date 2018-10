ANMELDELSE AVVIST: Økokrim mener det ikke er grunn til å etterforske forholdene Aleris har fått kritikk for. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Økokrim avviser Aleris-anmeldelse

Etter at flere omsorgsarbeidere sa at de følte seg presset til å kjøre en beboer for å kjøpe narkotika, anmeldte Fagforbundet Aleris. Økokrim har ikke funnet noen grunn til å be om politietterforskning.

Anmeldelsen av forholdet ble levert Økokrim 9. august i år. Det kom i tillegg til det LOs største forbund, Fagforbundet, mener er en rekke lovbrudd knyttet til arbeidsavtaler i Aleris.

VG har fått innsyn i brevet som er sendt Fagforbundet. Etter å ha vurdert anmeldelsen, har Økokrim kommet fram til at de ikke finner noen grunn til å be om politietterforskning. Skatteetaten og Arbeidstilsynet har heller ikke bedt om politietterforskning, ifølge et brev fra Økokrim.

I det samme brevet kommer det fram at Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke kommer til å opprette tilsynssak mot Aleris.

Pressekontakt i Økokrim, Mads Kleppe, sier til VG at de ikke har noen kommentarer ut over det som står i brevet.

– Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt, sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, i pressemeldingen.

Grünerløkka bydel betalte Aleris 5600 kroner i døgnet i seks år for å ta vare på den narkomane kvinnen. Totalt kostet det Oslo kommune 12,4 millioner kroner for blant annet å kjøre kvinnen til Oslo S tre ganger i uken for å kjøpe narkotika på gaten.

Varslerne har oppfattet at de risikerte å miste jobben hvis de nektet å kjøre kvinnen.

Aleris har hele tiden stått fast på at de ikke har tvunget omsorgsarbeidere til å kjøre.

Praksisen har fått kraftig kritikk fra blant andre nestleder i Arbeidspartiet, Hadia Tajik (Ap), og leder i helse- og omsorgskomitéen, Olaug Bollestad (KrF).