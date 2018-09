TØPPMØTE: Statsminister Erna Solberg møtte sjefen for den amerikanske kommandoen i Europa, general Curtis Scaparrotti, på sitt kontor i Oslo Foto: NTB SCANPIX

Advarer mot falske nyheter under NATO-øvelsen

INNENRIKS 2018-09-07T16:28:39Z

NATOs militære toppleder ber folk i Nord-Europa være forberedt på at det kan bli spredt falsk informasjon om den store NATO-øvelsen i og rundt Norge i høst.

Publisert: 07.09.18 18:28

– Vi vil bli fulgt nøye med på, akkurat som vi følger nøye med Russland når de øver sine militære styrker, sier den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti til VG.

Han er både sjef for de amerikanske styrkene i Europa, og NATOs høyeste militære sjef.

NATOs største øvelse

I flere år har NATOs militære ledelse planlagt den store militærøvelsen Trident Juncture, som foregår på norsk jord i månedsskiftet oktober-november.

Denne uken har den amerikanske generalen møtt statsminister Erna Solberg (H) i Oslo, og samlet forsvarssjefene fra åtte nordeuropeiske NATO-land, pluss Sverige og Finland.

– Russland trenger å bli minnet på om at dette er en defensiv øvelse, den har fokus på å sikre NATOs territorier og landenes integritet. Så jeg venter at de vil forsøke å finne ut så mye de kan om øvelsen, og jeg venter også at de vil forsøke å spre falsk informasjon om øvelsen, og hva vi foretar oss, sier han.

Disiplin og sikkerhet

På VGs spørsmål om hva slags falske nyheter folk kan vente å høre, viser Scaparrotti til erfaringer fra andre øvelser i Øst-Europa:

– Da handlet det om falsk informasjon om formålet med øvelsene, spørsmålstegn ved soldatenes disiplin og befolkningens sikkerhet, sier han.

Ber folk være kritisk

– Hvordan skal man kunne skille falsk og ekte informasjon om denne øvelsen?

– Jeg vil be folk være kritisk til det de ser og hører, og vi vil være aktiv med å informere underveis. Dette er en godt planlagt øvelse med godt trente tropper, og vi er åpne om formålet med øvelsen. Dette er en defensiv øvelse, og ikke noe annet enn det, sier Scaparrotti.

Rundt 40 000 soldater fra 31 land vil fra 25. oktober til 7. november delta i den største-NATO-øvelsen på norsk jord siden 2002.

Ruller inn nå

De vil ha med om lag 10 000 kjøretøyer, og den høye militære aktiviteten vil være merkbar for folk, spesielt i Sør-Norge og Trøndelag.

Fredag morgen tok statsrådene Frank Bakke-Jensen (H) og Tor-Mikkel Wara (Frp) imot kjøretøyer og utstyr til de tyske soldatene under øvelsen.

– Trident Juncture er en kritisk og viktig øvelse for NATO og partnerne. Det er en mulighet for NATO-land å operere sammen i dagens kompliserte sikkerhetspolitiske situasjon. Det er krevende scenarioer som skal øves i den største øvelsen NATO har gjennomført siden 2015, sier Scaparrotti.

Russland er invitert til å sende observatører til NATO-øvelsen.