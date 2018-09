Siktet for forsettlig drap på to afghanske tenåringer

TRONDHEIM/OSLO (VG)

TRONDHEIM/OSLO (VG) Politiet har siktet en mann for drap på to afghanske gutter på 17 og 19 år. Det to døde etter en grov voldshendelse i en leilighet i Trondheim sentrum.

Publisert: 18.09.18

Den dobbeltdrapssiktede mannen, som selv ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen, vil bli fremstilt for varetektsfengsling når det lar seg gjøre, opplyser politiet i en pressemelding.

De to drapsofrene vil bli obdusert tirsdag.

En fjerde person som ble skadet i forbindelse med drapssaken mottar fortsatt behandling ved St. Olavs hospital. Tilstanden beskrives som alvorlig, men stabil.

– Etterforskningen fortsetter med full tyngde. Blant annet avhøres vitner og elektroniske og fysiske spor sikre, står det i pressemeldingen.

Frigir navnet på ofrene

I en pressemelding tirsdag formiddag opplyser politiet at det var Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) som døde etter voldshendelsen.

– De to døde etter å ha blitt utsatt for alvorlig vold, står det i meldingen.

Alle de fire involverte er fra Afghanistan, ifølge politiet.

Vitne fikk varslet

Det var klokken 17.54 mandag kveld at politiet i Trondheim fikk opplysninger om at en gjerningsperson hadde utøvd grov vold mot flere personer i Prinsens gate.

Ifølge politiet, stammet informasjonen fra en mann som hadde blitt kontaktet av en skadet mann utenfor den aktuelle bygården, som fortalte at det hadde vært en voldshendelse inne i en leiligheten.

Politiet rykket raskt ut til adressen hvor de fant to personer med alvorlige skader. En av dem ble erklært død på stedet, mens den andre ble erklært død på St. Olavs hospital kort tid senere.

Mannen som varslet en forbipasserende utenfor bygården ble også fraktet til sykehuset.

Derfor skjørt politiet antatt gjerningsmann

Drøyt 40 minutter etter at den første meldingen om voldshendelsen tilkom politiet, ble den antatte gjerningsmannen skutt i beinet i forbindelse med pågripelsen ved Sentralbanestasjonen.

– Gjerningsmannen ble lokalisert etter opplysninger fra den skadede som hadde kontaktet ham som ringte inn, uttalte etterforskningsleder Anders Sunde-Eidem i Trondheims-politiet mandag kveld.

Politiet opplyser tirsdag at de skjøt den antatte gjerningspersonen i beinet uner pågripelsen, da han forsøkte å skade seg selv.

Alle de fire involverte mennene er av utenlandsk opprinnelse. Ifølge kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, er de i alderen 18–20 år.

Den antatte gjerningsmannen er siktet for dobbeltdrap.

– Klienten min er fremdeles på sykehus, så han har jeg ikke fått snakket med enda. Jeg har bare hatt noen få telefonsamtaler med politiadvokaten, så det er en god del ting som må avklares, sier den drapssiktedes forsvarer Tore Angen til VG.

Enslige flyktninger

Ifølge Trondheim kommune, er de involverte mennene enslige flyktinger som kom til Norge som mindreårige. To av dem bor i leiligheten som nå er åstedet.

Kommunaldirektøren opplyser til VG tirsdag morgen at de har hatt et møte i dag for å samle seg, blant annet fordi ungdommene brukte flere ulike kommunale tjenester.

– Det er behov for å følge opp de andre ungsommene. Dessuten har vi informert den politiske ledelsen i kommunen om vårt arbeid, sier Nereid til VG.

Et pårørendesenter var åpent for de andre enslige flyktningene natt til tirsdag.

– Våre egne ansatte er veldig berørt. Dette er folk som har hatt omsorg for disse ungdommene over tid og har blitt glade i dem, sier Nereid.