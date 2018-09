Cappelen: Varslet Jensen etter politiraid i hasjlageret

INNENRIKS 2018-09-18T08:24:54Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Da 109 kilo hasj ble borte fra Gjermund Cappelens hasjlager kontaktet han Eirik Jensen, hevder hasjsmugleren i retten.

Publisert: 18.09.18 10:24

Natt til 18. desember 2013 tok politiet seg inn i Gjermund Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo og fjernet 109 kilo hasj.

Cappelens telefon var avlyttet og politiet tok narkotikaen i skjul for å avdekke hvem Cappelen kontaktet.

I lagmannsretten sier Cappelen at det var mannen som hadde ansvar for hasjlageret, «Rørleggeren», som fortalte han at hasjen var borte.

– Han drar dit på morgenen for å pakke det som er der. Han ser det har vært innbrudd, så da ringer han til meg. Han virket helt ferdig i stemmen «De har tatt alt» sa han til meg. Han så ned i bakken og var helt fra seg, sier Cappelen.

– Ble varslet at «stum» mann

– Klarer han å snakke med deg, spør Alfheim.

Spørsmålet er trolig relatert til at «Rørleggeren» aldri har snakket. Han har aldri forklart seg for politiet og da han møtte i tingretten var han stum.

– Han klarer å snakke med meg, men han var helt ferdig. Det har vært et par tøffe år, og så kommer den smellen her og. Jeg tenker at det er noen rundt meg som har rappet hasjen. Jeg begynner å drodle rundt det her. Jeg lufter det for ham, forklarer Cappelen.

Han forteller videre at han mistenkte en konkret person. Cappelen omtaler vedkommende som psykisk ustabil.

– Møtte Jensen like etterpå

– Kontakter du noen andre, spør Alfheim.

– Jeg kontakter Eirik Jensen, og så kontakter jeg Garbin for å fortelle om innbruddet. Garbin kommer hjem til meg. Han blir sjokket han og. Men vi la oss ikke ned.

Johan Garbin var en av de mest betrodde medlemmene i Cappelens hasjnettverk. Han ble i fjor dømt til 14 år og seks måneder i fengsel for befatning med 1062 kilo hasj og grovt heleri av to millioner kroner.

Dagen etterpå får Cappelen er melding fra Eirik Jensen.

– Jeg stresser ikke så mye om å snakke med Eirik Jensen, men når jeg møter han forteller jeg han om innbruddet. Jeg henter ham på Kiwi dagen etter og sier det er blitt borte over 100 kilo. Jeg forteller også hvem jeg tror har rappet hasjen. Han får 10.000 kroner av meg. Vi kommuniserer litt rundt dette etterpå også, der jeg sier at det svinet skal bli borte, sier Cappelen i retten.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim var inne på denne hendelsen også tidligere i sin utspørring av Cappelen. Da forklarte hasjsmugleren at han Eirik Jensen skulle sjekke opp hva som hadde skjedd.

– Jeg får en melding etterhvert at dette er OK. Det er ikke noe, sa Cappelen.