Flere steinsprang fra Veslemannen - dundret nedover fjellsiden

INNENRIKS 2018-09-13T13:51:14Z

RAUMA/OSLO (VG) Hele eller deler av et 15 ganger 20 meter stort område på oversiden av Veslemannen raste ut torsdag ettermiddag i flere steinsprang.

Publisert: 13.09.18 15:51 Oppdatert: 13.09.18 17:03

Under et døgn etter at Norges vassdrags- og energidirektorat hevet farenivået på Veslemannen , har det gått flere steinsprang fra det ustabile fjellpartiet.

Ved 14.30 begynte det å falle ned kampesteiner, som utløste støvskyer nedover fjellsiden. Fram til klokken 16 kom flere lignende steinsprang, fulgt av ett større rundt klokken 15.40.

Skled ut

Det er skiftende byger og noe tåke rundt det mye omtalte fjellpartiet torsdag ettermiddag.

Klokken 16.15 kommer sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE innom et av utkikkspunktene for å se der steinsprangene har gått.

– Det er et område på 15 ganger 20 meter, grovt estimert, som har beveget seg mest i løpet av dagen. Hele eller deler av dette har nå sklidd ut, sier sjefgeologen til VG.

Han sier at dette er noe de har ventet at ville skje.

Dro med seg måleinstrumenter

Sjefgeologen at den øvre delen av partiet har beveget seg med en døgnhastighet på 60 centimeter, mens den nedre delen har beveget seg med en hastighet på 2 centimeter i døgnet, under pressebrifen torsdag morgen.

– Det har beveget seg så fort at vi har hatt litt problemer med å få målt det, sier han på ettermiddagen.

Steinsprangene torsdag ettermiddag har tatt med seg to såkalte strekkstag, instrumenter som NVE bruker til å måle lengdeforandringer, som sto oppe på Veslemannen.

Instrumentene som nå er dratt med nedover fjellsiden ble tatt ut av bruk i fjor, så at de nå er rast ned påvirker ikke overvåkningen av bevegelsene på Veslemannen.

Det siste døgnet har det kommet 10 millimeter regn. Dette er mindre enn varslet, men fjellet har reagert svært kraftig.

– Det er vanlig at vi ser steinsprangaktivitet, så det er ikke overraskende. Men det betyr ikke nødvendigvis at det vil rase i kveld, sier vakthavende geolog Ingrid Skrede i NVE til VG.

Fire hus i faresonen

Veslemannen har et volum på mellom 120 000 og 180 000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen .

På bakgrunn av de økte bevegelsene opprettholder NVE rødt farenivå. Da NVE hevet farenivået til rødt onsdag kveld , måtte ni beboere under det rasfarlige fjellpartiet evakuere for syvende gang.Det er fire boliger i som ligger under det rasfarlige området. Alle beboerne er evakuert til campinghytter cirka én mil unna hjemmet sitt.

Fakta om Mannen: Fjellet, som ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes, er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009. Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter. I oktober i 2014 ble flere hus og fritidsboliger under fjellet evakuert i en periode. Geologer fryktet da at det store raset skulle skje, men det ustabile fjellpartiet roet seg. I ettertid har beboere i området blitt evakuert flere ganger.