Elden ville inndra dokumenter fra juryen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Advokat Benedict de Vibe reagerer på at John Christian Elden ville inndra hjelpedokumentene fra juryen da man skulle starte på hendelsene som skjedde i 2013.

2013 er året hvor påtalemyndigheten har avdekket mest kommunikasjon mellom politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Det skyldes blant annet at det ble startet etterforskning mot Cappelen dette året, hvor telefonen ble avlyttet. I tillegg ble det iverksatt spaning.

I forkant av førstestatsadvokat Lars Erik Alfheims eksaminasjon av Gjermund Cappelen ble det delt ut en perm med tidslinjer til juryen og fagdommerne – et såkalt hjelpedokument.

Alfheim har brukt dette i tre dager, mens han har gått gjennom hendelser i Gjermund Cappelens liv fra 2009. Det har handlet om hasjsmugling og kontakt med Eirik Jensen.

Elden kritisk til tidslinjene

Da retten ble satt torsdag tok forsvarer John Christian Elden ordet og la ned påstand om at tidslinjene skulle inndras. Retten skulle da få høre om 2013.

– Jeg synes det er bemerkelsesverdig at dette dukker opp akkurat når vi skal gjennom år 2013. Alle de andre årene har vi vært gjennom, sa Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.

Elden tok også opp temaet i går, men ble da ikke hørt siden problemstillingen handlet om et møte som også Eirik Jensen mente fant sted.

– I går ble det på slutten nesten sagt tre ganger at tidslinjene var så omforente, sa Elden.

– Det er enighet om at de er komplette så langt det er kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen. Det er ikke et bevis i seg selv. På andre punkter er de selektive. De har ikke med kontakt Jensen hadde med andre, det samme gjelder Cappelen, fortsatte John Christian Elden.

Elden påpekte også på at påtalemyndigheten ikke har varslet SMS-bevisene som dokumentbevis. Spesialenheten for politisaker har innkalt en rekke vitner som skal forklare seg om tekstmeldingene muntlig.

Kjekler i retten

Stemningen mellom Alfheim og Elden har tidsvis vært anspent både i tingretten og lagmannsretten. I går beskyldte Alfheim forsvarsadvokaten for å være «uetisk» og mente han la inn feilaktige forutsetninger i argumentasjonen.

– Det er når han legger inn alle disse tingene sine... Det var det som var uetisk med hans oppførsel i går - det gjør han også i dag. Jeg liker dårlig at han legger inn sånne forutsetninger hele tiden for lagretten, sa Alfheim torsdag.

– Det var kanskje litt sterke ord, sett i ettertid, påpekte lagdommer Heyerdahl.

– De tidslinjene er nødvendig for å se gangen. At han forsøker å ødelegge det, har jeg egentlig ingen kommentar til. Dette er selvfølgelig en viktig del av forståelsen av saken for juryen.

Spesialenheten for politisaker reagerte på at problemstillingen rundt tidslinjene kommer tilbake nok en gang.

– Nå gjentar vi noe vi har vært igjennom mange ganger. Både i forberedelse og underveis. Nå har vi det her i åpen rett. Tidslinjene er laget på bestilling fra aktoratet for å ha en mulighet til å legge fram 1522 meldinger mellom Cappelen og Jensen, og andre relevante personer som man mener har vært viktige bevis. Det er ikke slik at tidslinjene i seg selv er bevis, sa nestleder i Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe.

John Christian Eldens argumentasjon ble avvist Borgarting lagmannsrett. De visste til at tidslinjene er komplette så sant det finnes bevis og mener derfor ikke at de er argumenterende.

Lagdommer Kristel Heyerdahl påpekte imidlertid at Elden har et poeng når det gjelder at Alfheim har en tendens til å stille lukkede spørsmål til Cappelen. Førstestatsadvokaten sa han skulle være mer bevisst på dette.