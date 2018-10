HÅPEFULL: Salman Rushdie tar siktelsene som et fremskritt i etterforskningen av det nå 25 år gamle attentatet på William Nygaard. Foto: JOEL SAGET / AFP

Salman Rushdie om siktelsene i William Nygaard-saken: – Dette er gode nyheter

Oslo/ Frankfurt (VG) Forfatteren Salman Rushdie er fornøyd med at flere er siktet i det 25 år gamle attentatet mot hans norske forlegger.

– Man kan håpe at det nå endelig blir gjort fremskritt i denne 25 år gamle saken, heter det i en skriftlig uttalelse fra Rushdie (71) til VG.

– Jeg vet ikke hvorfor navnene og nasjonalitetene til de siktede personene er blitt holdt tilbake. Det er ingen tvil om at dette vil kunne endre seg nå som det gjøres fremskritt, heter det videre.

Bok førte til dødsdom

Indisk-britiske Rushdie er forfatteren av «Sataniske vers», først utgitt i 1988. Romanen, inspirert av profeten Muhammeds liv, vekket stor harme i den muslimske verden, og førte til at Irans øverste leder ayatolla Khomeini utstedte en såkalt fatwa - en dødsdom mot Rushdie og alle som ga ut boken hans.

William Nygaard var Rushdies norske forlegger i i Aschehoug, og ble skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig i Oslo 11. oktober 1993. Attentatet ble satt i sammenheng med utgivelsen av «Sataniske vers».

– Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boken Sataniske vers i april 1989, skriver Kripos i en pressemelding tirsdag morgen.

– Selvfølgelig veldig glad

William Nygaards sønn, og nåværende forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard, har tirsdag vært i kontakt med forfatter Salman Rushdie:

– Han er selvfølgelig veldig glad for utviklingen, sier Nygaard til VG.

Siktelsene kommer i grevens tid: Torsdag går foreldelsesfristen ut, etter 25 år.

– Jeg har alltid ment at det var veldig viktig at saken skulle oppklares og alltid ment at det var veldig uheldig at man ikke har klart å gjøre det. Når det nå gikk mot slutten var det jo sånn det var… sannsynligheten for at noe skulle skje virket veldig liten , og det ville vært et kjedelig punktum for denne viktige saken. Derfor var det en veldig positiv overraskelse, sier den yngre Nygaard.















Flere rammet

Mads Nygaard opplever ikke at saken har begrenset faren i særlig grad personlig , men han sier at faren, i likhet med de andre i forlaget, alltid har vært opptatt av det prinsipielle rundt det som handler om forfattere og forleggere som blir forfulgt og truet for det som sies og skrives.

Foruten Nygaard ble to andre involvert i utgivelsen av boken angrepet. Den japanske oversetteren Hitoshi Igarashi ble brutalt drept, og den italienske oversetteren Ettore Capriolo ble alvorlig skadet i en kvinstikking. Begge angrepene settes i sammenheng med utgivelsen.