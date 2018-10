I KNEHØYDE: Slik ser det ut på en av grusbanene ved idrettsanlegget Slettebakken tirsdag ettermiddag. Foto: Karstein Erstad

Den «atmosfæriske elven» tømmer seg over Vestlandet

INNENRIKS 2018-10-09T17:14:46Z

Fenomenet har gitt over 100 millimeter nedbør noen steder, og det er ventet mer regn i løpet av kvelden.

Publisert: 09.10.18 19:14

Vannet står i knehøyde på grusbanen på Slettebakken tirsdag formiddag.

– Unge tunger sier «kanskje vi skal starte med vannpolo», ler Arild Åge Hovland, daglig leder i SK Trane.

Grusbane 3 har ligget delvis under vann siden august, den kraftige nedbøren tirsdag har ikke gjort saken bedre.

– Det er ikke særlig dramatisk med vannet, men det er et turområde som folk liker å spasere i, og det blir jo vanskelig, sier han.

Hovland forklarer at det ligger et søppeldeponi under banen og at den ikke blir mye brukt. Det har kommunen har lagt en plan for å fjerne søppelet, deretter kommer det nye idrettsfasiliteter på området.

Manuell dirigering på E39

– Du kan skrive ett ord: «vått», sier trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen region Vest til VG.

Han legger til at nedbøren heldigvis ikke har skapt de helt store problemene.

– Men det er kommet mye regn i dag og det er mye vann på veien. Noen fylkesveier er litt redusert og på E39 ved Kaland er det manuell dirigering på grunn av mye vann. Ett kjørefelt er stengt.

Mer regn i vente

Meteorologisk institutt varslet mandag kveld at Vestlandet kom til å få en svært regntung tirsdag. I Hordaland og Sogn og Fjordane var varselet – som gjelder fram til midnatt tirsdag – opp mot 110 millimeter nedbør.

Mandag omtalte de nedbøren som en «atmosfærisk elv». Det kan du lese mer om her .

Farenivået for regnværet er vurdert til gult, det tredje høyeste nivået.

På målestasjonen Florida i Bergen er det kommet 73,4 millimeter siden midnatt når VG snakket med statsmeteorolog Siri Wiberg ved 16.30-tiden. Det er ventet å komme mer regn i løpet av kvelden.

– Det kommer litt til fram til midnatt. Det er antatt 20–30 millimeter. Mest i Hordaland og flekkvis i Sogn og Fjordane. Men deretter er det i ferd med å gi seg, sier Wiberg.

Tirsdag ettermiddag er det Gulfjellet som har fått aller mest regn, med 106,4 millimeter. Sedalen har registrert 71,9 millimeter, Skredderdalen har fått 73,4 og Fossmark har fått 76,8 millimeter nedbør.

Gullingen skisenter i Rogaland har fått omkring 70 millimeter nedbør.

Rødt farenivå på Veslemannen

Regn og mildvær har dessuten gjort at Norges vassdrags- og energidirektorat har hevet farenivået på det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Rauma kommune til rødt.

– Frem til midnatt i dag er det meldt 13-20 mm nedbør som regn og sludd. Det er stort sett meldt positive temperaturer i dagene fremover, og til sammen vil dette kunne føre til et stort tilsig av vann i fjellet, som kan føre til ytterligere øking av bevegelsene, heter det i NVEs vurdering .

Dermed er de fire husholdningene under fjellpartiet nødt til å evakuere for tiende gang.

Nesten sommerdag torsdag

– De neste dagene blir heldigvis ikke så våte, sier meteorologen.

Hun forklarer at det blir et mer østlig drag i vinden, som gir le på Vestlandet. Deretter blir det bare enda bedre:

– Det kan bli nesten sommerlige temperaturer på vestlandet på torsdag. Da får man litt føneffekt i tillegg til sol og varmluft. Det er jo litt spesielt, sier hun.

Mot helgen ser det imidlertid ut til å bli våtere igjen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut gult varsel for flom og jordskred.

– Det er ventet mye regn, opp mot 70–110 mm i løpet av tirsdag. Temperaturen vil stige fra natt til tirsdag, og føre til snøsmelting og nedbør som regn også i fjellet, skriver det på Varsom.no .