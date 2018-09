UNIK AVTALE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) omtaler den nye intensjonsavtalen mellom Norge og Danmark som unik i europeisk sammenheng. Foto: Annemor Larsen, VG

Norge inngår samarbeid med Danmark om innkjøp av nye medisiner

INNENRIKS 2018-09-18T09:22:15Z

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Danmarks helseminister inngikk tirsdag en avtale om felles forhandlinger om priser på nye legemidler.

Publisert: 18.09.18 11:22

Intensjonsavtalen ble undertegnet av Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby i København tirsdag.

TODELT HELSEVESEN: I en serie artikler setter VG fokus på utfordringene knyttet til stadig dyrere legemidler, og skillet det skaper mellom privat og offentlig helsevesen.

I Norge mener 60 prosent at vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får, ifølge helsepolitisk barometer for 2017.

I Norge kan pasienter med god økonomi kjøpe behandling privat, før den godkjennes i det offentlige. Ventetiden før en medisin godkjennes i det offentlige kan være år. Ikke alle medisiner blir godkjente – mange er for dyre.

Norske pasienter kan få tilgang til ny, utprøvende behandling i ventetiden via den såkalte unntaksbestemmelsen . Leger kan søke om unntak for sine pasienter hvis de mener personen vil ha nytte av en gitt medisin.

En kartlegging VG har gjort viser at ordningen praktiseres ulikt forskjellig steder i landet. Postnummeret ditt kan dermed ha mye å si for hvilken behandling du får.

Bakgrunnen for avtalen er det Helse- og omsorgsdepartementet omtaler som et urimelig høyt prisnivå på nye legemidler. Helseministeren mener det er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag.

– Står vi sammen i noen av disse forhandlingene, vil det gjøre oss bedre rustet i møte med legemiddelindustrien, samtidig som vi kan tilby bedre behandling, sier Høie til VG.

LES OGSÅ: Privat-lege gentester norske pasienter for 80.000 kroner

– Et unikt samarbeid

Forhandlingene om avtalen har foregått over lengre tid, mellom Høie og hans kollega i det danske Sundheds- og Ældreministeriet.

– Dette er ganske unikt i europeisk sammenheng. Jeg kjenner ikke til tilfeller der andre land har inngått avtaler om felles forhandlinger på legemidler, utdyper helseministeren.

I avtalen inviterer de to landene også andre nordiske land til å inngå i samarbeidet:

– Island viste interesse for avtalen på et tidlig tidspunkt. Vi har også hatt en dialog med Sverige og Finland, som er med på et minimumssamarbeid på nordisk nivå. De har foreløpig ikke ønsket å gå så langt som å inngå en konkret avtale om felles prisforhandlinger eller anbud, forteller Høie.

– Avtalen gjør oss bedre forberedt

Avtalen vil kunne anvendes om det kommer nye medisiner på markedet som både Danmark og Norge er interessert i. Begge landene må ha et ønske om å kjøpe medisinen, og de må ha kommet like langt i forhandlingsprosessen med det aktuelle legemiddelselskapet.

Det har lenge pågått en het debatt rundt legemiddelet Spinraza (Nusinersen), som kan hjelpe mennesker med den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Beslutningsforum, det norske organet som vedtar hvilke medisiner som kan tilbys ved norske sykehus, avslo gjentatte ganger tilbudene fra legemiddelselskapet i forhandlingene om Spinraza. De mente at medisinen var for dyr.

Den 12. februar i år sa Beslutningsforum endelig ja til medisinen , men foreløpig tilbys den kun for personer under 18 år.

Det danske Medicinrådet har også gjentatte ganger avslått tilbudet fra legemiddelselskapet angående Spinraza, av samme årsak som Beslutningsforum.

Høie uttalte til VG i desember i fjor at Spinraza var et legemiddel det kunne bli aktuelt for Norge å samarbeide med danskene om.

– Vil den nye intensjonsavtalen ha noen påvirkning for mennesker med SMA som er over 18 år, og som ikke kan få medisinen i Norge i dag?

– Hvilke medisiner vi vil samarbeide om er noe det danske og det norske organet som håndterer dette nå må begynne å aktualisere. Vi gjorde et forsøk med Spinraza, men danskene hadde allerede kommet langt i forhandlingene.

– Denne avtalen gjør at vi kan arbeide mer systematisk i fremtiden, sier Høie.

Todelt helsevesen

Det siste året har VG dekket problematikken rundt det «todelte helsevesenet». Kjernen i denne problematikken går ut på at enkelte nordmenn som har råd, kan kjøpe nye medisiner som fortsatt ikke er godkjent av Beslutningsforum i utlandet. Dermed sitter de med smalest lommebok igjen som taperne, mens medisinen behandles i Beslutningsforum.

Bakgrunn : Norske leger fortviler: - Pasienter dør i ventetiden

Helseministeren tror den nye avtalen vil være med på å innskrenke dette skillet.

– Målet med avtalen er å raskere kunne ta ibruk behandlingsmetoder som vi er sikre på at kan hjelpe mennesker, samtidig som helseforetakene vil kunne bruke ressursene bedre:

– Jeg mener avtalen vil kunne bidra til å unngå nettopp dette skillet, fastslår Høie.