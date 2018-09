BOMBEGJENSTAND: Oslopolitiets bombegruppe undersøkte «bomben» 17-åringen hadde laget i april 2017. Foto: Jørgen Braastad, VG

Norge vil utvise bombedømt russer (18)

INNENRIKS 2018-09-26T13:06:52Z

Politiet har pågrepet den russiske mannen (18) som ble dømt til ti måneders fengsel for å ha hatt en hjemmelagd bombe på Grønland i Oslo – fordi de vil utvise 18-åringen fra Norge.

Publisert: 26.09.18 15:06

Årsak: Norske myndigheter mener at den 18 år gamle russiske mannen utgjør en fare for rikets sikkerhet.

– Vi er orientert om at Oslo-politiet pågrep denne personen i går kveld, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt bekrefter pågripelsen overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at han er pågrepet med hjemmel i utlendingsloven 106 og at saken er under behandling, sier politiadvokat Marianne Aune ved Oslo politidistrikt til VG.

– Svært uheldig

Den bombedømte 18-åringens forsvarer, advokat Javeed H. Shah, mener at det er et klima med Russland for tiden som er svært uheldig og man bør ikke i denne saken ta noen forhastede beslutninger.

– Det er tross alt snakk om en ung mann, sier Shah til VG.

Mannen er opprinnelig russisk statsborger. Bomben han ble pågrepet med på Grønland i april 2017 var laget av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha blitt beskrevet som primitiv, med et begrenset skadepotensial.

18-åringen nektet straffskyld gjennom hele rettsprosessen. Han forklarte under rettssaken i Oslo tingrett at han hadde planlagt å detonere bomben i skogen nær der han bodde.

«Motivet var knyttet til voldelig islamistisk tankegods»

Likevel fant Lagmannsretten det bevist at XX (17-åringen) tok sikte på å detonere sprengladningen «for å gi inntrykk av at dette var et terrorangrep, og ved det skape frykt i befolkningen». Retten skriver også at «motivet var knyttet til voldelig islamistisk tankegods, og handlingen skjedde dagen etter en terroraksjon i Stockholm og fem dager etter etter en terroraksjon i St. Petersburg.»

18-åringen ble i tidligere denne måneden dømt til 10 måneders betinget fengsel etter at saken ble anket helt til Høyesterett.

Kontakt med fremmedkrigere

Han var også tilknyttet to fremmedkrigere som har reist fra Norge til Syria. Politiet sikkerhetstjeneste opplyste i 2017 at de tidligere hadde gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.

I den opprinnelige dommen fremgår det at 17-åringen var inspirert av innhold lastet opp på Youtube.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at XX (17-åringen) hadde i hensikt å eksplodere innretningen et sted i Oslo sentrum. Retten har i bevisvurderinga lagt avgjørende vekt på XXs kontaktnett og aktiviteter via Telegram og WhatsApp dagen før og samme dag som han ble pågrepet, at han ikke har forklart seg troverdig, og det faktum at han ble pågrepet på Grønland, med den eksplosive innretningen», heter det blant annet i dommen.

Ikke første gang

Fra det islamistiske miljøet i Norge har myndighetene tidligere utvist Adnan «Abu Arijon» Shaluni fra landet. Han fungerte i en periode som midlertidig talsmann for «Profentens Ummah». Han var også med i bilen da en 18 år gammel konvertitt ble kjørt til Landvetter flyplass av Ubaydullah Hussain og journalisten Adel Khan Farooq som holdt på med en dokumentar om fremmedkrigere for NRK.

Ifølge TV 2 var bakgrunnen for vedtaket at norske myndigheter mente at det forelå forhold ved Shaluni som gjorde at han ble vurdert som en «trussel mot grunnleggende samfunnshensyn».

Shaluni saksøkte den norske stat etter utvisningen, men tapte på alle punkter da retten mente det var tungtveiende hensyn til offentlig sikkerhet som tilsa at Shaluni skulle utvises.