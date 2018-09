HÅR OG SKJEGG: Aksel Hennie (t.v.) og Tobias Santelmann går fra korthårede og glattbarberte til langhårede og skjeggete i løpet av samme innspillingsdag. Her legger sminkør Bjørg Serup siste hånd på verket. Foto: FREDRIK SOLSTAD/VG

Manusforfatter trakk seg fra Kongo-film grunnet heltevinkel

Nikolaj Frobenius trakk seg som manusforfatter til filmen «Mordene i Kongo» etter konflikt med produksjonsselskapet. – Jeg ville ikke fortelle en heltehistorie

Forfatteren var opprinnelig hyret inn av produksjonsselskapet Friland til å skrive manus til historien om Tjostolv Moland og Joshua French i Kongo . Men Frobenius sier til Klassekampen at det utviklet seg en konflikt.

– Jeg ønsket ikke å skrive et filmmanus som forteller en heltehistorie, sier han.

– Det er noe tvilsomt ved hele saken, og det er noe grunnleggende upålitelig ved alle de involverte. Det gjelder domstolene i Kongo, vitnene i saken og de to nordmennene. For meg var det viktig at denne mangelen på pålitelighet også kom til uttrykk i filmmanuset, sier han.

Dette er ikke en historie om uskyldige norske gutter på heisatur, ifølge Frobenius, som nå er aktuell med romanen «Kongonotatene», som springer ut av arbeidet med filmmanuset.

– Illojalt

Joshua French ' advokat, Hans Marius Graasvold, forteller til Dagbladet at han ser på boken som et illojalt prosjekt.

– Nikolaj Frobenius har som manusforfatter på filmen fått en unik tilgang til French og Moland, og til diverse informasjon om saken som bare en håndfull mennesker har hatt tilgang til. Det er på det rene at dette ikke ville ha skjedd, om han hadde vært åpen om sitt eget prosjekt og lojal mot våre forutsetninger for å inkludere ham, skriver advokaten i en e-post og fortsetter:

– Når det er sagt, registrerer vi, ut fra vårt kjennskap til boken, at den i liten grad speiler den virkelige historien eller French og Molands motiver for å reise inn i Kongo.

Frobenius ønsker ikke å kommentere Graasvolds påstander.

– Ikke gutter på heisatur

Asle Vatn i produksjonsselskapet Friland, som står bak spillefilmen «Mordene i Kongo», er uenige i Frobenius' fremstilling.

– For øvrig har vi selvsagt ingen kommentar om innholdet til en film som ennå ikke er ferdig, skriver Vatn i en e-post til Klassekampen.

Filmen, med Tobias Santelmann og Aksel Hennie i hovedrollene, har premiere 26. oktober.