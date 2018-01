KOSTER MER: Teleoperatørene tar seg mer betalt for samtaler til spesialnumre. Men taksten for å ringe kundeservice skal ifølge lovverket være den samme som når man ringer et vanlig mobil- eller telefonnummer. Foto: Nanna Johannessen/VG

Forbrukertilsynet ber 28 selskaper om å kutte dyre telefonnumre

Publisert: 26.01.18 22:24

Store norske og internasjonale selskaper bryter loven ved å henvise kunden til dyre spesialnummer når de skal ringe kundeservice, sier Forbrukertilsynet. Nå ber de selskapene om å rydde opp.

15. oktober i fjor var fristen som ble satt av Barne- og likestillingsdepartementet for næringsdrivende til å rette seg etter lovverket for dyre spesialnumre vedtatt i både markedsføringsloven og EU -domstolen.

Taksten for å ringe kundeservice skal ifølge lovverket være den samme som når man ringer et vanlig mobil- eller telefonnummer.

VG har tidligere skrevet at det å ringe til spesialnummer kan koste forbrukeren mer enn om man ringer til et vanlig åttesifret nummer.

Likevel er det fortsatt mange selskaper som henviser til dyre spesialnumre, viser henvendelser Forbrukertilsynet har fått fra publikum.

Henvendelsene fra publikum utgjør grunnlaget for at Forbrukertilsynet nå ber 28 norske og internasjonale selskaper om å slutte med ulovlige kundenumre. Flere endrer nå praksis.

– Loven gjelder for alle aktører som markedsfører seg mot norske forbrukere uansett hvor de er i Europa. Folk ikke skal betale i dyre dommer for service de har krav på. Vi vil sørge for at forbrukernes rettigheter ivaretas og kommer til å følge nøye med i tiden fremover, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, i en pressemelding.

I fjor sendte Forbrukertilsynet brev til over 80 selskaper som brøt loven.

Brevet, som ble sendt ut denne uken, gir selskapene en frist på tre uker til å endre alle markedsføringsflater vedrørende deres kundeservice-numre.

Flere endrer

Blant selskapene på listen er Mekonomen, som opplyser at de fra midten av oktober også tilbyr kundene å ringe et åttesifret nummer til vanlig takst.

– Vi satte dette i drift omtrent samtidig med den siste kommunikasjonen vi hadde med Forbrukertilsynet, sier kjedesjef Dag-Inge Simonsen.

– Hvorfor ventet dere så lenge?

– Hos oss foregår nesten all kommunikasjon med kundene direkte mellom de 430 verkstedene i kjeden og de 43 butikkene vi har. Kundeservice er mer et supplement. Men vi kunne sikkert vært tidligere ute, sier Simonsen og legger til at de bare har fått en henvendelse fra noen som reagerte på at de hadde et femsifret nummer.

Peker på teleselskapene

Han mener Forbrukertilsynet heller burde sørge for å begrense hvor mye penger teleselskapene kan tjene på slike kortnummer.

– Mange tenker sikkert at kundeservice skor seg på dette, men for oss gir femsifrede nummer ingen ekstra inntekter, og det er dyrt for oss å abonnere på slike numre, sier Simonsen.

Hos Viking Redningstjeneste AS kan man nå også ringe et åttesifret nummer og det opplyses om at ekstrakostnader vil påløpe dersom man ringer det femsifrede nummeret.

Euroflorist har hatt plan om å endre til annet nummer, opplyser selskapet.

– Etter at vi fikk en henvendelse fra Forbrukerrådet 18. januar i år er prosessen startet og så snart det tekniske er på plass vil våre kunder kunne benytte et annet telefonnummer når de henvender seg til vår kundeservice, opplyser Kim Morseth i Euroflorist.

Norsk Rikstoto kundeservice har nå fått et åttesifret nummer på hovedsiden.

– Hvis du ringer 815 nummeret kommer du fortsatt gjennom, men det skal stenges. Vi har en frist på tre uker til å stenge det. Det skal være fjernet på de aller fleste steder og på hovedsiden vår er det fjernet, sier kommersiell direktør Carl Fredrik Stenstrøm til VG.

Informerer om ekstrakostnader

Circle K Norge informerer nå kundene om at ekstrakostnader vil påløpe hvis de ringer deres to 810-numre, men at man kan ringe et vanlig 22 96-nummer til vanlig takst i selskapets åpningstid.

– Grunnen til at vi fortsatt ønsker å ha med 810-nummeret er at dette telefonnummeret er knyttet opp mot en kontofonløsning hvor kunden taster postnummer og blir overført direkte til lokal partner for bestilling, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen til VG.

På nettsiden til Specsavers Norway AS ser det ut til at de nå har fått et vanlig telefonnummer uten høyer kostnader og det samme ser ut til å være tilfelle hos Harald A. Møller AS.

Endrer til uken

Ragn-Sells AS opererer fortsatt med et femsifret telefon nummer.

– Men vi holder på å bytte. I løpet av neste uke skal vi ha ut det nye nummeret til vanlig takst på plass, sier Bente Åsen Sørum, direktør for salg og marked, til VG.

DHL Express (Norway) AS opplyser at de er i gang med å bytte nummer.

– Vi jobber med saken, nytt telefonnummer er på plass og i testfase. Videre informasjon og ekstern kommunikasjon i våre digitale kanaler kommer i løpet av kort tid, markedsdirektør Linda Bengtsson i en e-post til VG.