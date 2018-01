Sjåførens sjef: – Det første folk gjorde da de så henne sitte fastklemt var å ta bilder

Publisert: 25.01.18 10:19

INNENRIKS 2018-01-25T09:19:24Z

16 personer ble kjørt til legevakten og en person ble kjørt til sykehuset etter en kollisjon mellom en lastebil og en buss på Alfaset i Oslo.

Klokken 08.49 torsdag morgen fikk politiet melding om en kollisjon mellom en lastebil og en buss på Alfaset i Oslo.

Lastebilsjåføren, som er i 30-årene, satt fastklemt etter ulykken. Politiet beskrev skadene som kritiske og hun ble kjørt til Ullevål. Klokken 10.39 opplyste politiet at kvinnen ikke var livstruende skadet.

Sjokkert over oppførselen

Anja Nilsson, trafikkleder i Suldal Transport, er sjefen til lastebilsjåføren som ble skadet i ulykken. Hun er sjokkert over det sjåføren selv har fortalt henne om hvordan folk oppførte seg på ulykkesstedet.

– Jeg har vært på sykehuset og snakket med henne. Hun fortalte meg at det første folk gjorde da de så henne sitte fastklemt var å ta bilder av henne. Hun ba folk slutte og heller ringe etter hjelp. Jeg er helt sjokkert over at folk ikke hjalp til. Det er ikke greit å holde på sånn, sier Nilsson.

Nilsson forteller at det etter forholdene går bra med kvinnen.

49 involvert i ulykken

Politiet opplyste at 49 personer var involvert i ulykken. 32 var uskadet, 16 ble kjørt til legevakten, hvorav 13 var lettere skadet. Tre personer ble kjørt til legevakten med noe mer alvorlige skader.

Glatt på stedet

Politiets operasjonsleder Tor Gulbrandsen fortalte at det er svært glatt på stedet.

– Det er litt for tidlig å si hva som har skjedd. Men det ser ut til å være en møteulykke og at et av kjøretøyene har sklidd inn i det andre.