Siv Jensen til VG: Kan ikke huske møte om Leirstein-sms-er - avviser ikke at det har funnet sted

Publisert: 18.01.18 21:02

Frp-leder Siv Jensen sier hun har lett i hukommelsen, men kan ikke huske møtet i 2012 der Jon Gåsvatn sier han varslet henne om Leirsteins sex-tekstmeldinger. Hun avviser likevel ikke at møtet kan ha funnet sted.

Frp har siden november og metoo-kampanjen fått inn fem varsler. Men partiet sier de aldri har fått inn varsel eller bekymringsmeldinger om Ulf Leirstein .

NRK meldte torsdag kveld at tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn (Frp) sier han varslet partileder Siv Jensen om Ulf Leirsteins sex-sms-er allerede i 2012.

Frp opplyser til VG at de den den siste tiden gått gjennom alle logger og arkiv for varsling - uten å finne noen varsel eller bekymringsmeldinger på Ulf Lerstein. Og at det ikke har kommet noe nytt i 2018.

– Våre rutiner har sviktet

Møtet som Jon Gåsvatn sier han hadde med Siv Jensen tilbake i 2012, påstår Jensen at hun ikke husker noe av .

– Har du lett i hukommelsen din etter møtet du hadde med Gåsvatn om varselet mot Leirstein i 2012?

– Selvfølgelig har jeg det. Jeg kan ikke huske at et sånt møte har funnet sted. Men uansett så har våre rutiner sviktet. Vi har etablert et strengt etisk regelverk. Men vi har funnet det nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre rutinene våre. Dette settes nå på dagsorden, svarer Jensen til VG..

– Du husker altså ingenting av disse varslene som Gåsvatn sier at han kom med til deg i 2012?

– Disse varslene kan jeg ikke huske å ha mottatt. Det er uansett mitt ansvar at det regelverket vi har skal brukes. Nå er jeg opptatt av at disse rutinene skal virke. Det er vårt ansvar at denne typen saker håndteres på en fortrolig måte og på en bedre måte enn vi har maktet tidligere.

Avviser ikke Gåsvatns versjon

VG legger frem for henne Gåsvatns detaljerte beskrivelse av hva Jensen skal ha sagt i møtet for over fem år siden.

- Han sier at du skal ha avbrutt samtalen om varslingen i 2012 – og sagt: Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du. Hvordan kan du ha glemt en slik uttalelse?

– Jeg kan altså ikke huske noe av dette.

– Men du avviser ikke den versjonen som Gåsvatn forteller om dette møtet?

– Jeg har ikke behov for å si at påstander som folk kommer med, ikke er sanne. Det er uansett mitt ansvar at våre rutiner fungerer. Varsling om slike saker må vi klare å håndtere bedre og følge opp, svarer Jensen.

Samtidig behandler organisasjonsutvalget i partiet varslene som er kommet gjennom media.

– I kjølevannet av det som har kommet frem gjennom NRKs reportasjer, har det ikke dukket opp noen nye ting om Ulf. Det har ikke vært noe nytt tilfang av informasjon til oss knyttet til Ulf, sier Helge André Njåstad, som leder Frps organisasjonsutvalg.

Njåstad understreker at Frp aldri noensinne, så vidt ham kjent etter undersøkelsene, har fått varsler eller bekymringsmeldinger om Ulf Leirsteins oppførsel, verken tilbake i 2012 eller i nyere tid .

– Nei, ikke som jeg er kjent med. Det har ikke foreligget noen varsler, sier Njåstad til VG.

Gåsvatn hevder han allerede i 2012 fikk kopi av tekstmeldingene hvor Leirstein foreslo å ta med en 15 år gammel partifelle på trekant med en kvinne.

– Det var kjent at NRK jobbet med en sak i 2012, som NRK valgte ikke å gå videre med og heller ikke dele informasjon med partiet om hva de jobbet med. Det som i dag er kjent av detaljer, er ikke det som verserte i 2012, ikke på det nivået, sier Njåstad.

- Ble organisasjonsutvalget i 2012 gjort kjent med et varsel om Lerstein?

- Nei, den saken er ikke kjent før nå. Store deler av det som har kommet frem i NRKs reportasjer, var ikke kjent for noen i organisasjonsutvalget, sier Njåstad til VG.

Frp har fått inn fem varsel etter #metoo-kampanjen

Njåstad sier partiet har fem andre henvendelser liggende, som de har fått inn siden november.

- Ofte når det er stor medieeksponering på denne typen saker, dukker det opp ny informasjon, sier Njåstad.

Ulf Leirstein er den eneste partiet har opprettet sak på - men de har fem henvendelser liggende.

- Det er ikke opprettet noen nye saker, men det tilflyter noen meldinger til partiet som må sjekkes opp. Jeg vil ikke kalle det varslinger, jeg kaller det heller bekymringmeldinger eller tema som partiet bør sjekke nærmere opp. Vi har fem henvendelser, sier han.

- Hvordan gjør dere det?

- Alt blir håndtert av organisasjonsutvalget, som kommer med en konklusjon, at det kan bli sjekket ut og arkivert og ute av verden. De fem er ikke sjekket ut enda, avslutter Njåstad.

På tre spørsmål om Siv Jensen har håndtert bekymringsmeldinger, sett tekstmeldinger eller hørt rykter om Leirsteins atferd mot unge mennesker, svarer Frp-lederen:

– Nei, nei og nei.