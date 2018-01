Varslersakene i Høyre: Har fått inn 21 varsler fordelt på 12 personer

Publisert: 21.01.18 19:07

INNENRIKS 2018-01-21T18:07:56Z

Søndag kveld holder statsminister Erna Solberg og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset inn til ny pressekonferanse om varslersakene i Unge Høyre. Nå innfører partiet nye tiltak mot seksuell trakassering.

– Det aller viktigste for oss har vært å ivareta varslerne. Vi har også brukt mye tid på å finne ut hvordan dette kunne skje. Vi har funnet noen svar, og disse vil vi dele med dere nå, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset på pressekonferansen.

Sammen med statsminister Erna Solberg redegjør skal han redegjøre for arbeidet knyttet til varslene mot Kristian Tonning Riise og arbeidet mot seksuell trakassering i Høyre.

Det blir den tredje pressekonferansen om saken på Høyres Hus siden 12. januar, men den første hvor statsministeren og partilederen deltar.

I en pressemelding søndag kveld skriver Høyre at det siden torsdag 11. januar 2018 er kommet inn 21 varsler fordelt på 12 personer. Ti av varslene er på Kristian Tonning Riise.

På pressekonferansen sier Aarset følgende:

– Konkrete varsler har ikke blitt fulgt opp. Skriftlig informasjon har ikke blitt delt, og gjentatte konfrontasjoner har ikke fått konsekvenser. Man har vært så redd for denne type informasjon at man ikke har turt å skreve det ned, og derfor har ikke informasjonen gått videre, sier generalsekretæren.

– Varslingsrutiner har ikke blitt godt nok kjent, og opplæringen i varslingsrutiner har ikke vært god nok.

Kontakter ikke politiet

– Vi tar alle varsler på alvor, og behandler alle fortrolig og konfidensielt. Sakene er bare kjent for noen veldig få av oss i en klart definert gruppe. Alle får tilbud om psykologisk og juridisk bistand for å få vurdert innholdet i sakene sine, sier Aarset på pressekonferansen.

I pressemeldingen står det at alle varslere blir fulgt opp minst to ganger, også med tilbud om profesjonell helsehjelp og juridisk bistand.

– Sakene deres skal konkluderes, i samråd med varslerne. Nærmeste overordnede vil involveres, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Høyre skriver at de av hensyn til tillitsforholdet med varslerne, og ønsket om at det skal være en lav terskel for å varsle, ikke vil kontakte politiet, men understreker at politiet kan åpne etterforskning på selvstendig grunnlag. Alle varslerne kan også selv anmelde sakene. Alle varslerne har fått tilbud om uavhengig juridisk bistand.

– Vi har som organisasjon et ansvar for at alle som er aktive i vårt parti opplever å være trygge. De siste ukene har avdekket at ikke alle har vært det. Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Dette er vondt for Høyre og Unge Høyre å erkjenne, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Det har stormet i Høyre siden Kristian Tonning Riise gikk av som Unge Høyre-leder 10. januar. Da sa han at han hadde fått en oppvekker av metoo-kampanjen, men at det ikke var kommet varsler om ham.

Siden har det kommet minst ti varsler om Riise, i tillegg til flere varsler på andre i Unge Høyre og Høyre. Et av varslene om Riise omhandler en episode der han hadde seksuell omgang med en svært beruset 16 år gammel jente i 2014.

– Generelt har det siden 2013 vært rykter og bekymringer i Unge Høyre knyttet til Riises pågående sjekking, alkoholkonsum og manglende rolleforståelse, sier Aarset på pressekonferansen.

Fakta Høyre innfører følgende nye tiltak 1. Alle varsler skal loggføres skriftlig, og være kjent for generalsekretær i Høyre. 2. Et uavhengig varslerpunkt opprettes for å sikre uavhengighet. 3. Introduksjonsprogrammet for nye ledere i Høyre, Unge Høyre og øvrige ansatte skal forbedres. 4. Forholdet til alkoholbruk på partiarrangementer skal gjennomgås. 5. Bevisstheten om etiske retningslinjer og seksuelle trakassering i organisasjonen skal økes på alle nivåer. Kilde: Høyre

Flere visste

Flere i Unge Høyre har visst om varslene, inkludert de to generalsekretærene Christopher Wand og Erlend Svardal Bøe. VG har også avslørt at en fylkesleder i partiet kjente til sakene.

Ifølge Wand visste ble Høyres daværende generalsekretær Lars Arne Ryssdal også informert om saken i 2014.

– Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde jeg alltid når vanskelige saker kom på mitt bord. Det er dessuten også i henhold til varslingsrutinene i Unge Høyre som jeg var med på å lage, skrev han til VG.

Dette har imidlertid Ryssdal benektet.

Har beklaget

Både Høyre og Unge Høyre har lagt seg flate for håndteringen av saken.

– Det har kommet inn nye opplysninger og varslinger det siste døgnet. Opplysningene som kommer inn er svært alvorlige, og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise, sa Solberg i en uttalelse 12. januar.

Hun har også måttet tåle kritikk for å ha vært for passiv i håndteringen av varslene.

Også Unge Høyres fungerende leder, Sandra Bruflot, har tatt selvkritikk. Hun har lenge jobbet tett med Riise.

– Vi har sviktet. Det er det ingen tvil om. Det kommer jeg aldri til å få beklaget ofte nok eller dypt nok, sa hun under en følelsesladet pressekonferanse i Høyres Hus 16. januar.