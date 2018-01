REAKSJON; KrF-leder Knut Arild Hareide finner ingenting om kirken og krisen verdiforankring i regjeringsplattformen. Det skuffer ham, Foto: Frode Hansen VG

KrF: Ingen støtte til lengre alkohol-åpningstider

Publisert: 14.01.18 18:48

JELØY (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide kaller den nye regjeringserklæringen for «vag». Han gjør det klart at han vil forsøke å stoppe utvidede pol-åpningstider og mer søndagshandel.

– Vi vil ikke støtte utvidet salgstid for alkohol, slår Hareide fast overfor VG.

– I dag har jeg vært på ski, og jeg tror at de aller fleste heller vil bruke søndagen til slike aktiviteter fremfor shopping, legger han til.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at hun har hatt KrF i tankene gjennom ukene med forhandlinger om den nye regjeringsplattformen på Jeløy utenfor Moss.

– Jeg tror de vil like vinklingen på bistand, og at vi beholde en prosentandelen. Det er mange punkter hvor jeg har tenkt på KrF her. Men så er det noen ting, som liberalisering på ølsalg og åpningstider, som det isolert var viktig for Venstre å få til, sier Grande.

Ikke til stede

– Jeg vil tro at Knut Arild Hareide vil finne nye han er enig i, og så er det ting han åpenbart ikke er enig i. Men slik er det når man ikke er til stede ved forhandlingsbordet, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

– Så han kan takke seg selv for at dere foreslår lengre salgstid for alkohol?

– Nå skal vi først ha dette igjennom i Stortinget. Men dette er en liten liberalisering som gir folk mulighet til å handle polvarer og øl når folk likevel er i butikkene, sier statsministeren.

Lite forpliktende

Hareide sier til VG at han ikke har finlest erklæringen på grunn av den nevnte skituren. Han forlot sonderingene om et nytt regjeringsgrunnlag allerede i september i fjor, mens Venstre fortsatte.

Men dette er hans førsteinntrykk:

– Plattformen er preget av runde formuleringer som er vage og lite forpliktende. Jeg er glad for at den er mer tydelig på klima og miljø men enhver regjering måtte være tydelig der, det ligger i utfordringen, sier Hareide.

Savner kirken

– Men den mangler også en forankring i vår kristne kulturarv og det verdimessige. Kirken med sin tusenårige historie i Norge er ikke nevnt, og der skuffer meg og bekymrer meg, sier Hareide.

Han understreker at KrF vil være lett å ha med å gjøre, så lenge partiene er på hans banehalvdel:

– Det er ikke det som kom fra Jeløya 14. januar som vil bestemme landets fremtid, for det vil skje i møte med Stortinget. KrF vil ikke ensidig forplikte seg til å støtte regjeringen, men vil også arbeide sammen med de andre partiene på Stortinget med saker, sier han.