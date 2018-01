VORDENDE FAR: AUF-leder Mani Hussaini blir far til sitt første barn til sommeren. Da skal han selvfølgelig ta pappaperm, forteller han til VG. Foto: Frode Hansen, VG

AUF-leder Mani Hussaini skal bli pappa

«Til sommeren får vi en ny sjef i huset», annonserte Mani Hussaini på sosiale medier onsdag. Dermed skal han og kjæresten gjennom elleve år, Veronica Grimsrud (28), bli foreldre for første gang.

Da VG ringer AUF -lederen onsdag kveld sier han muntert at han egentlig jobbet, og satt og tenkte på barnerommet paret skal innrede i huset de deler på Kolbotn i Oppegård.

– Dette blir det første av mange. Eller, vi får ta ett barn av gangen. Vi tenker egentlig at vi er veldig unge enda, sier 30-åringen til VG.

Hussaini har vært leder av AUF siden oktober 2014, og møtte Grimsrud på en bygdefest i 2006. Paret giftet seg i november 2016, og rundt ett år senere fikk Hussaini vite at kona var gravid.

– Jeg ble kjempeglad da hun fortalte det. Jeg tror det er den beste nyheten jeg har fått i hele mitt liv. Vi har ventet med å fortelle noe fordi vi måtte være sikre, men vi var på en ultralyd litt tidligere i januar og fikk vite at alt sto bra til, sier han.

– Fikk litt småpanikk

Barnet er ventet til sommeren, og Hussaini forteller at han og kona mener at barnet ikke kan komme fort nok.

– Vi er veldig spente. Jeg fikk litt småpanikk da hun fortalte meg at hun var gravid tidligere i vinter og tenkte at «nå må jeg begynne å ta mer ansvar». Men, vi er klare for alle utfordringene det å bli foreldre bringer med seg. Alle kompisene mine som har barn sier at det bare er å glede seg, sier han.

Hussaini sier at tanken på å bli foreldre fortsatt er litt overveldende for ham og kona - men at de mest av alt gleder seg.

– På tross av all uvissheten og alle spørsmålene vi har nå, slår gleden alt sammen. Det er noe helt spesielt å vite at man skal bli forelder, sier han.

– Hvordan tror du det blir å kombinere et barn med politikken?

– En ting som er fint med politikken er at vi er gode til å prioritere. Jeg er en fyr som tilbringer mye tid sammen med familien på tross av høyt tempo i arbeidslivet. Jeg tror alle forstår at jeg må hjem til et lite barn, hvis ikke får jeg ta med meg ungen på kontoret:

– Jeg har allerede flere venner som har annonsert at de vil være barnevakt, så jeg tror dette skal gå helt fint, sier han.

Gleder seg til pappaperm

30-åringen understreker at han kommer til å ta pappaperm, noe han også gleder seg til.

– Selvfølgelig kommer jeg til å gjøre det. Jeg har også to kompiser som venter barn rundt samme tidspunkt som oss. Så da blir det nok mye trilling på Kolbotn og i Oslo, sier han.

Nå bruker han og kona dagene på å vente.

– Det blir fint å få en liten rakker som skal løpe rundt hjemme. Jeg gleder meg til å kunne være enda mer barnslig enn jeg er. Nå følger vi graviditeten og alt den bringer med seg:

– Jeg er veldig opptatt av at Veronica skal fortelle meg hvordan hun har det. Jeg vil være tilstede hele tiden. Men jeg tror begge to fortsatt ikke helt har klart å ta inn over oss at vi skal bli foreldre, sier han til VG.