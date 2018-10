NÆRT: Per Sandberg forteller om sitt åpenhjertige møte med sjefen sin, Erna Solberg, like før han gikk av som statsråd. Foto: Frode Hansen

Per Sandberg i ny bok: Brøt sammen på Ernas kontor

Per Sandberg (58) hevder det var presset mot ham og kjæresten, ikke reisen til Iran, som gjorde at han gikk av som statsråd. Avgangen var så tøff at han begynte å gråte på kontoret til Erna Solberg.

Det skriver han i sin nye bok, «Fremmede makter har flyttet inn». VG har fått tilgang på et utdrag av boken som beskriver dagene før Sandbergs exit fra regjeringen – og norsk politikk.

Statsministerens kontor, morgenen 8. august 2018:

Fiskeriminister Per Sandberg banker på.

Han står midt i stormen, etter at det ble kjent at han har vært på ferie i Iran med sin nye kjæreste, Bahareh Letnes. To dager hadde Solberg gått ut med offentlig kritikk av ham fordi han hadde brutt reglene for statsrådenes reiser da han dro til Iran. På SMK spør Solberg om hvordan han har det, ifølge boken.

– Stemplet som honningfelle

«Statsministeren var også informert om min nye kjæreste, hun visste som resten av den norske befolkningen at kjæresten min het Bahareh, at hun opprinnelig var fra Iran, og at hun var tredve år yngre enn meg. Som alle andre visste Erna at jeg hadde vært på sommerferie med min nye kjæreste i Iran. Som landets statsminister, som sjefen min, hadde hun de siste dagene stått i en forrykende mediestorm på grunn av denne reisen, ikke minst fordi jeg hadde med meg jobbmobilen til Iran».

– Jeg begynte å gråte

Han skriver at han da allerede hadde beklaget at han tok med mobilen til Iran, og at Erna hadde sagt at det er lov å gjøre feil og at han hadde hennes fulle tillit.

«Samtidig var jeg sjokkert og oppgitt over behandlingen Bahareh fikk i riksdekkende og sosiale medier, samt av såkalte politiske kolleger. Min nye kjæreste ble stemplet som spion og honningfelle. (...)

Erna gjentok: «Hvordan har du det, Per?» Når Erna stiller et slikt spørsmål, vet jeg at hun mener det, da er hun medmenneske. Erna er en usedvanlig dyktig leder, og hun er et usedvanlig godt medmenneske med stor empati for alle rundt seg, venner som kolleger. (...)

Så da Erna nå så på meg, så hun at jeg hadde det tungt. Jeg ble stille og blank i øynene. Jeg begynte å gråte».

Sandberg fortalte om det vanskelige samlivsbruddet med ekskona.

«Jeg fortalte Erna at jeg ikke fikk sove».

«Tiden var inne»

Dagen etter det tårevåte møtet med statsministeren, kommer det frem mer om hans manglende informasjon til statsministeren og myndighetene om turen til Iran.

Det har vært skrevet om presset han var utsatt for fra Solberg og Jensen. Sentrale regjeringskilder har bekreftet at det endte i en situasjon hvor de ikke ba ham gå, men fikk ham til å forstå at det var veien å gå.

Sandberg beskriver selv presset som gjorde at han trakk seg i boken. Tre dager etter møtet hos statsministeren, skjønte han at det var over:

«11. august ringte Erna meg fra Vestlandet. Det vil si, først sendte en i hennes stab en SMS om at statsministeren kom til å ringe. Det er slik det alltid gjøres, og jeg skjønte hva det gjaldt.

Erna hadde snakket med Siv, tiden var inne », skriver han.

Erna innledet telefonsamtalen med å spørre om det gikk bra med ham.

«Vanligvis pleier jeg å finte bort slike spørsmål, men denne gangen sa jeg at det ble tøffere og tøffere. Når man er i ferd med å gå tom for krefter, da er det kort vei til tårene. Jeg er trygg på Erna, og jeg føler meg trygg i samtaler med henne. Jeg får snakke ut, jeg kan være åpen. Hun skjønte hvor tøft jeg hadde det».

– Følelsene mine spilte med meg

Ifølge boken hadde han allerede fortalt Frp-leder Siv Jensen at han ville gå av .

«Siv hadde fortalt henne at jeg sto fast på beslutningen om å gå av selv om Siv hadde gitt meg en åpning for at jeg kunne fortsette.»

Han skriver at samtalen Erna refererte til, foregikk mellom Siv og ham tidligere den uken.

«Da fortalte Siv meg at hun forsto at jeg var veldig sliten, at følelsene mine spilte med meg, at jeg var lei meg, og sa jeg burde sove på avgjørelsen om å trekke meg. Jeg hadde ikke sovet på to døgn, men det skulle jeg aldri sagt til henne. Siv spurte om jeg ville komme hjem til henne, kanskje ta en matbit, men jeg har aldri vært sånn at jeg legger byrder på andre. Dessuten var Bahareh hos meg den kvelden».

«Nok var nok»

Han skriver at telefonsamtalen fikk ham til å skjønne «at nok var nok», selv om statsministeren hadde fortalt ham i forrige samtale at hun «støttet ham 100 prosent».

«Vi diskuterte det faktum at Bahareh var bygget opp av opposisjonen til at hun var en fare for rikets sikkerhet, og vi var innforstått med at dersom jeg skulle fortsette som statsråd samtidig som jeg fortsatte forholdet med Bahareh, så ville hverken opposisjonen eller mediene slippe sporet. De ville alltid være på det sporet at en fiskeriminister var sammen med en dame som indirekte skapte en fare for rikets sikkerhet. Derfor var Erna enig i min beslutning, selv om hun hadde full tillit til meg».

To dager etter, 13. august, gikk han av som statsråd og nestleder i Frp .

I samme regjering

I boken bruker Sandberg mye plass på å beskrive relasjonen til ekskona Line, som ble krevende da de skulle separeres og de begge satt i samme regjering. Ifølge Sandberg var det han som spilte sin kone inn som potensiell statssekretær da det skulle rokeres i regjeringen høsten 2017.

Hun fikk jobben som statssekretær hos helseministeren, og da han senere ble fiskeriminister var både han og hun en del av Erna Solbergs regjering.

– Fremmede makter har flyttet inn

Han skriver at han ikke hadde innledet forholdet til Letnes før de to gikk fra hverandre. Sandberg hevder at det var ekskona som sendte en såkalt bekymringsmelding til Siv Jensen og til Statsministerens kontor da hun ble kjent med forholdet i mai 2017.

««Fremmede makter har flyttet inn hos fiskeriministeren», sto det i meldingen. Hun siktet til Bahareh Letnes, min nye kjæreste med opprinnelse i Iran», skriver han.

Ifølge Sandberg meldte hun til regjeringen at han hadde innledet et forhold til «en ved den iranske ambassaden, og at denne personen hadde flyttet inn til meg». Påstandene ble undersøkt og det ble raskt avklart at Letnes ikke kunne knyttes til den iranske ambassaden, skriver Sandberg.

Han skriver at også partileder Siv Jensen ba Line Sandberg om ikke å blande privatliv med sin politiske posisjon.

Siv Jensen står paret nært også privat. Hun var til stede da Per og Line giftet seg 7. august 2010 i Finnsnes kirke og hun er gudmoren til Line og Pers sønn.

– Umenneskelig press

Han beskriver et voldsomt press fra mediene etter at saken kom opp.

«Nå var de i gang. Telefonen ringte, dørklokken kimte. Mitt forhold til en antatt spion fra Iran tok helt av».

«Dette, sammen med det umenneskelige presset på Bahareh, gjorde at jeg valgte å gå av som fiskeriminister. Det var ikke på grunn av reisen til Iran eller fordi jeg hadde med meg tjenestetelefonen. De stormene er for lengst over, jeg var bare en av mange som ikke hadde fulgt disse reglene. Min tid som minister var over på grunn av et umenneskelig personlig press.»

Hverken Solberg/Jensen eller Line Sandberg ønsker å kommentere denne saken.