HELSEKRAV: Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug V. Bollestad vil bruke mer på helse enn det regjeringen legger opp til. Foto: Tore Kristiansen

KrF-Bollestad vil spre gluten-glede

INNENRIKS 2018-11-08T18:32:03Z

KrF vil ikke være med på å kutte støtten til de som må kjøpe kostbar glutenfri mat. Partiet vil også gi en halv milliard kroner ekstra til landets sykehus.

Publisert: 08.11.18 19:32

Det bekrefter 1. nestleder Olaug V. Bollestad overfor VG.

– Dette er to viktige områder hvor vi ønsker å komme med endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett, bekrefter Bollestad.

Kristelig Folkeparti legger frem endringene i sitt alternative statsbudsjett, som i sin helhet offentliggjøres fredag.

1. KrF legger inn 200 millioner kroner til folk som har sykdommen cøliaki .

2. En halv milliard ferske kroner til landets sykehus.

I regjeringsforhandlinger

Fredag forrige uke bestemte et knapt flertall på KrFs landsmøte at partiet skal gå inn i Solberg-regjeringen. Forhandlingene de neste ukene vil avklare om KrF får gjennomslag for sine hjertesaker i budsjettet.

Blant de viktigste kravene KrF har på sin liste, er det omstridte ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c .

De vil også bruke 160 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår på å få flere ansatte i norske barnehager og fjerne av grensen på 350 kroner for tollfri import, ifølge NTB.

– Ønsker ikke å gjøre livet verre for dem

– Vi ønsker å reverere regjeringens dramatiske kutt til de som er rammet av cøliaki og som er avhengige dyre glutenfrie-produkter. Det er argumenteres med at endel av gluten-produktene er blitt billigere. Ja, det er mulig, men det er fortsatt så dyrt at den foreslåtte innstrammingen vil ramme mange som har store utfordringer i hverdagen. Det er en utbredt sykdom og vi ønsker ikke å gjøre livet verre for dem, sier Bollestad.

Sykdommen kom nylig i fokus da en av deltakerne på tv-programmet Farmen, ble syk etter å ha fått i seg gluten.

I et innlegg i VG skrev Anneli Guttorm om hverdagen med cøliaki i familen og at de ikke hadde klart seg økonomisk uten støtten:

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å kutte støtten til de med cøliaki-diagnose fra 23 988 kroner til 8 232 kroner i året. Et kutt på ca 15 000 kroner i året.

Mer til sykehusene

Det andre helseområdet hvor KrF gjør en stor endring i forhold til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, er nivået på overføringene til landets sykehus.

– Vi legger inn 500 millioner kroner ekstra til sykehusene, fordi vil opplever at de senere årenes krav til mer effektiv drift, har presset sykehusenes økonomi så kraftig, at det går ut over driften.

– Vi ser at det mange steder bidrar til å svekke behandlingstilbudet og mange opplever at kostnadene er kuttet så langt inn til beinet, at det er uforsvarlig, sier Bollestad.

– Fantastisk

Generalsekretær Knut H. Petertson i Norsk Cøliakiforening er svært glad.

– Vi lykkes ikke med å overbevise dem om at de har bygd på feil tall, i anslaget på hvor mye prisen på glutenfrie varer har gått ned. Det er derfor fantastisk at KrF har forstått dette, sier han.

– Regjeringen har kuttet støtten med 70 prosent, fordi de hevder prisnedgangen har vært så krafig. Det reelle er at prisene har gått ned med 17 prosent de siste tyve årene.

De anslår at 7–8 prosent av Norges befolkning ikke tåler gluten: Syv prosent utgjør 372 000 av Norgs befolkning på 5 312 343 innbyggere .