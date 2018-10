LEDER ØVELSEN: T.v.: Admiral James Foggo, som leder Trident juncture. T.h: Forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen Foto: Frode Hansen

NATO-øvelsen: – Det norske folk vet vi er her for å hjelpe

INNENRIKS 2018-10-25T16:15:58Z

Admiral James G. Foggo, sjef for den store NATO-øvelsen Trident Juncture, avviser Russlands kritikk mot Trident Juncture, og sier han er imponert over hvor stor forståelse nordmenn har for NATO.

Publisert: 25.10.18 18:15 Oppdatert: 25.10.18 18:34

– Jeg er imponert når jeg snakker med dem som er stasjonert rundt i landet, fra nord til sør, og hører deres tilbakemeldinger på hvor mye det norske folk forstår og setter pris på hva NATO gjør her, og hva en artikkel fem-situasjon innebærer, sier admiral James Foggo til VG.

– De vet vi er her for å hjelpe, og de har tatt oss imot veldig godt. Alle troppene jeg har snakket med sier de har hatt en veldig god opplevelse her, sier han.

I dag sparkes hoveddelen av den store NATO-øvelsen Trident Juncture i gang i Norge. Stridsdelen av øvelsen skal vare fra den 25. oktober til 6. november.

Under øvelsen skal de i overkant av 50.000 NATO-soldatene som kommer til Norge øve på et scenarioet der det fiktive landet «Murinus» angriper Norge nordfra , og at NATO-alliansens artikkel fem utløses – slik at NATO-landene kommer Norge til unnsetning.

VG-spesial: Slik blir gigantøvelsen Trident Juncture

– Russerne har ingenting å frykte

I Russland har det kommet mange reaksjoner på den store militærøvelsen i Norge. Maria Zakharova, pressetalsperson for russisk UD, har ifølge den russiske avisen Gazeta kalt øvelsen «anti-russisk», og at den gir grunn til bekymring.

– Militære forberedelser i umiddelbar nærhet av våre grenser reiser flere og flere spørsmål om hvilke konsekvenser dette kan få for Europa, sier Zakharova ifølge Gazeta .

– Vi forbeholder oss retten til å svare, inkludert å ta passende foranstaltninger for å sikre vår sikkerhet, fortsetter hun.

Foggo avviser kritikken.

– Russerne har ingenting å frykte. Øvelsen er omtrent 700 kilometer fra den russiske grensen, og NATO er en forsvarsallianse som ikke tar noen lands territorier. Det har vært noen meldinger i mediene og noe retorikk fra talspersoner for Russland om denne øvelsen, men russerne er også invitert til å observere den, sier han.

Russland er blant OSSE-landene som er invitert til å observere øvelsen. 20 observatører vil komme til Norge i 14 dager under øvelsen.

Fått med deg? US Marines rykker inn i Troms når Brigaden drar på øvelse

Russiske skip utenfor Norge

Ifølge The Barents Observer har to skip fra Russlands baltiske flåte allerede satt kursen nordover. Dette er de to russiske korvettene «Soobrazitelny » og « Stoiky », fulgt av slepebåten « Konetsky » og den 5000 tonn tunge oljetankeren « Kola ».

– Russerne har all rett til å operere i internasjonale farvann, akkurat som et hvilket som helst NATO-skip har, sier Foggo, som forteller at han er stolt av å lede øvelsen – særlig i en spent situasjon mellom vesten og Russland.

– De økte spenningene du snakker om gjør meg enda mer stolt over å gjøre dette, fordi vi bidrar til å redusere den spenningen ved å vise hvor sterk vi er som en allianse. Fordi hvis du kan demonstrere den typen styrke, vil ingen utfordre deg. Så jeg tror det er bra for freden i dette området, og for freden i området alliansen opererer i.

– Vil påvirke befolkningen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kaller Trident Juncture en unik NATO-øvelse.

– Det er fordi mange NATO-land øver på et lite og avgrenset område i nasjonene sine, mens når de kommer til Norge får de øve i et stort havområde, et stort luftområde, og et stort landområde – også på privat territorium, sier han til VG.

Øvelsen vil skje tett på områder der det bor folk, og mange lokalsamfunn blir påvirket. Forsvarssjefen sier øvelsen vil påvirke befolkningen i områdene rundt, men tror ikke dette vil by på store problemer.

– Vi er vant til å ha store øvelser i Norge. Vi hadde det gjennom hele den kalde krigen. Siden det har vi hatt vår egen vinterøvelse nordpå, med opp til 16 nasjoner. Vi vet at det norske folk er vant til det. De er tålmodige, de er støttende, og de tar det positivt, sier Bruun-Hanssen.

Samtidig påpeker han at denne øvelsen er tre ganger så stor som noen annen øvelse Norge har hatt siden den kalde krigen, og at det kan skape noen utfordringer.

– Men gjennom å gi nok informasjon om hva som skjer og hvor det skjer, så håper vi å få den samme positive holdningen til denne øvelsen som vi har hatt til alle de andre.

PS! Lørdag er det varslet demonstrasjoner mot NATO-øvelsen i Oslo. Blant initiativtagerne er Oslo SV, Rødt og LO i Oslo.