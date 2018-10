BEKLAGER: BI beklager overfor studentene som onsdag fikk eksamen kansellert. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Satt med hjemmeeksamen i tre dager – så ble den kansellert

2018-10-10T14:15:26Z

Studenter fortviler over feilen i eksamenen som ble lagt ut mandag; løsningsforslaget var inkludert.

Publisert: 10.10.18 16:15

Drøye 24 timer før innlevering i eksamen i faget GRA 6839 skulle leveres, fikk masterstudentene på BI beskjed om at den var kansellert.

– BI ble nylig informert om at løsningsforslaget ved en feiltagelse var lagt ved i zip-filen sammen med eksamensoppgaven. På grunn av disse omstendighetene er det nå besluttet at denne eksamenen kanselleres, heter det i en e-post studentene fikk tilsendt rett før klokken 14 onsdag.

Eksamenen skulle etter planen vare fra klokken 12 mandag 8. oktober til klokken 12 torsdag 11. oktober.

– Bittert

– Det er ganske bittert og burde virkelig ikke skje. Når man legger ut eksamensoppgaver, er det én ting som skal sjekkes, og det er at ikke løsningsforslaget er med, sier en 23 år gammel student i faget VG har snakket med.

Han ønsker ikke å stå fram med navn, men er oppgitt over kanselleringen etter tre dager med hard jobbing.

Han sier at det er en gruppeeksamen der man er avhengig av at alle i gruppen har mulighet til å delta. Under den nye perioden de har fått beskjed om at eksamenen blir avholdt, er begge hans partnere bortreist.

– Vi går et masterprogram som er krevende nok fra før. Folk jobber ofte også ved siden av, så det er mye som skal gå opp, sier han.

Beklager på det sterkeste

Kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite ved BI bekrefter hendelsen overfor VG.

– Vi beklager på det sterkeste at dette har inntruffet. Årsaken til kanselleringen skyldes en menneskelig feil ved opplasting av eksamensoppgaven. Det har gjort at studenter har hatt tilgang til løsningsforslaget, skriver han i en SMS.

Det var 50 studenter oppmeldt til hjemmeeksamenen.

– Vi jobber nå med å finne dato for ny eksamensgjennomføring og det vil i løpet av dagen bli gitt nærmere informasjon til studentene om dette.