Lokalsamfunn og fotballag i sorg etter knivdrap på Majorstuen

Venner og bekjente fra lokalsamfunnet hvor den avdøde 25-åringen vokste opp er i sjokk og på gråten i dag. En fotballkamp er også avlyst på grunn av drapet.

Mannen i midten av 20-årene som ifølge politiet ble drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen i Oslo beskrives som en svært aktiv, jovial og morsom mann av lokalsamfunnet.

Mannen bodde og jobbet i Oslo, men kom opprinnelig fra en kommune i Østfold.

– Han hadde et stort nettverk. Det var veldig mange som kjente ham, og veldig mange kjenner familien. Dette preger kommunen, sier ordføreren i kommunen.

Han har fått mange fortvilede tilbakemeldinger fra innbyggere.

– En ting er en så alvorlig hendelse i seg selv, men når det i tillegg er så mye uvisshet, og når politiet et døgn etter drapet ikke vet hva som har hendt og ikke har pågrepet noen, blir ting kanskje enda tyngre, sier ordføreren til VG.

På gråten

Ingen er pågrepet i drapssaken, og politiet sier de ikke har rettet mistanke mot noen.

Avdøde bodde i leiligheten på Majorstuen sammen med tre andre kamerater. To av dem har forklart at de forlot leiligheten ved 07.50-tiden mandag morgen.

Avdøde skulle vært på jobb klokken ni, men møtte aldri.

– Tidsrommet fra romkameratene forlater leiligheten og frem til han blir funnet, er et viktig tidsrom for politiet. Her er vi opptatt av all mulig informasjon, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid til VG.

Det var en av romkameratene som fant mannen død i leiligheten ved 12-tiden mandag. Romkameraten ringte AMK, og politiet ble varslet om knivstikking. Etter det VG kjenner til, så bærer åstedet tydelig preg av at drapshandlingen ble begått på en svært brutal måte.

VG har vært i kontakt med flere personer som sto avdøde nær. Flere sier de er i sjokk og at det noe helt utenkelig har skjedd.

– Han var alltid en blid og omgjengelig person som var godt likt av alle rundt seg, sier en venn til VG.

Av flere beskrives avdøde som en man alltid kunne prate med.

– Han var en kjemperaus og sjenerøs type. Vi kollegene ble sjokkert da vi hørte hva som hadde skjedd, sier en kollega.

Fotballkamp utsatt

Avdøde beskrives som «ekstremt fotballinteressert», og var i oppveksten aktiv i fotballklubben i hjemkommunen.

I kveld skulle fotballaget, hvor flere av avdødes nære kamerater spiller, ha spilt en avgjørende opprykkskamp. Denne kampen er nå utsatt til torsdag på grunn av drapet.

- Nyheten om drapet er sjokkerende på oss i klubben, det er ikke annet ord for det, sier lederen for fotballgruppa i idrettslaget til VG.

- Avdøde er ikke spiller på laget nå, men har vært spiller, og har fortsatt flere nære venner og andre venner som ikke er fullt så nære, sier han.

Han sier at det vil bli en samling i klubbhuset i kveld.

Når VG ringer en mann som har fulgt både romkameraten og avdøde gjennom oppveksten, er også han på gråten.

– Han var en veldig fin gutt, som jeg også var trener for da han var yngre. Dette er bare så tragisk, sier mannen, som har vært på fotballtur til utlandet med avdøde.