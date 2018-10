Magnus fra Tolga: – Jeg er skuffet over at ordføreren ikke sa unnskyld

2018-10-11

ULLEVÅL (VG) En lang dag er nettopp over for Magnus Holøyen. Nå kan han endelig slappe av med en Pepsi på hotellrommet.

Publisert: 12.10.18 00:14

På én og samme dag har 25-åringen fått friheten sin tilbake , en offentlig beklagelse fra statsministeren og deltatt i direktesendt debatt på riksdekkende TV.

Nå er Magnus lettet.

– Dette vil forandre hverdagen min, smiler han.

Samtidig er det én ting han mener mangler: en unnskyldning fra ordføreren i hjemkommunen.

Skuffet over ordføreren

Nå er kampen om å få slutt på vergemålet endelig over for 25-åringen.

Men at nettopp denne dagen skulle bli slik som den ble, visste ikke Magnus da han satte seg i bilen og kjørte fra Østerdalen i dag tidlig.

– Hvordan synes du dagen har vært?

– Den har vært veldig bra, svarer Magnus.

Han er en mann av få ord, men får likevel sagt det han mener:

– Jeg er skuffet over at ordføreren ikke sa unnskyld.

Alle blikk rettet mot seg

VG møter 25-åringen fra Tolga kort tid før han for første gang i sitt liv skal i debatt på direktesendt, riksdekkende TV.

I høstmørket kommer han ruslende mot NRK-bygget på Marienlyst med et stort smil.

På vei inn i NRK-korridorene forteller VG at statsministeren for kort tid siden har gått ut med en unnskyldning til han og brødrene.

– Det var overraskende! svarer Magnus med et smil.

(Saken fortsetter under tidslinjen)

Kameraer, journalister og programledere følger Magnus inn til sminkerommet på NRK. Han setter seg stille og rolig ned i stolen.

Med børste gjør sminkøren ham klar for kveldens sending. Han får foundation og pudder.

Han ler forsiktig, og smilet sitter løst.

På vei inn møter Magnus ordføreren i Tolga, Ragnhild Aashaug. De gir hverandre et smil. Aashaug klapper han forsiktig på ryggen.

– Dette går bra, smiler hun.

Magnus har i forkant sagt til VG at han ønsker en beklagelse

det er en beklagelse han håper å få fra ordføreren i hjemkommunen. En uforbeholden beklagelse fikk han ikke.

Etter gjentatte spørsmål fra programleder Ingerid Stenvold, om hvorfor ikke, svarer hun:

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før vi vet hva vi skal be om unnskyldning for, sier hun.

Fremover håper han en gransking av saken blir igangsatt, og at en beklagelse fra hjemkommunen omsider kommer.

– Nå må det synke inn først, det som har skjedd i dag.

Ble ikke trodd

Norge har latt seg opprøre av VGs historie om de tre brødrene Magnus, Lars Peder og Arvid Holøyen som fikk opprettet vergemål mot sin vilje . I legeerklæringen ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som senere viser seg ikke å stemme.

Likevel sto Fylkesmannen så sent som i sommer fast på at Magnus Holøyen skulle ha en økonomisk verge . Det betyr at han ikke har fått bestemme hvordan han bruker pengene sine.

– Det har vært tøft. Det er noe jeg har tenkt på nesten hver dag. Det er ikke noe gøy når folk sier du har en diagnose du ikke har, og ikke tror deg når du sier hva du selv vil.

– Føler du at du har blitt trodd nå?

– Ja, det må jeg si. Det er fint. Men det er jo litt rart at man må gå til mediene før man blir hørt, sier han.

Brødrene Arvid og Lars Peder fikk opphevet sine vergemål tidligere i år. Magnus Holøyen har ikke selv fått beskjed fra Fylkesmannen, men de varslet journalister i VG og NRK om at vergemålet ville bli opphevet samme dag.