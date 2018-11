BEKYMRET OVER HØYE TALL: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SSB: Servitører mest utsatt for trakassering på jobb

INNENRIKS 2018-11-06T03:18:24Z

En av fem unge kvinner blir utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering på jobb, viser nye SSB-tall.

Publisert: 06.11.18 04:18

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

De viser at det er kvinner under 30 år som er mest utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

I denne aldersgruppen har hver femte kvinnelige ansatte blitt utsatt for minst én av disse handlingene. 13 prosent har blitt utsatt for seksuell trakassering.

– Det er veldig alvorlig at så mange har blitt utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering på jobb. Det bekymrer meg at så mange ikke kan føle seg trygg på arbeidsplassen sin, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til VG.

– Ingen frisone

Ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter, særlig servitører, er spesielt utsatt for seksuell trakassering, viser undersøkelsen.

– Det er grunn til å tro at mange i utelivsbransjen frykter julebordsesongen som står for tur. At ansatte gruer seg til å utføre jobben sin i denne perioden, fordi det er større risiko for seksuell trakassering, er ikke greit. Slik kan vi ikke ha det, sier Helleland.

– Julebord er ingen frisone. Godt humør og drikke innabords gir ikke tillatelse til å gå over grensen. De ansatte er der for å gjøre jobben sin, og det må gjestene respektere. Det er de samme spillereglene som gjelder hele året, fortsetter hun.

Vil ha flere tiltak

For et års tid siden lanserte NHO Reiseliv og Fellesforbundet emneknaggen #notonthemenu , en kampanje mot seksuell trakassering på restauranter og utesteder.

– Denne typen holdningskampanjer er en positiv og viktig påminner. Vi får håpe at årets julebordsesong blir en bedre enn det mange ansatte har opplevd tidligere, sier Helleland.

Barne- og likestillingsministeren mener det må iverksettes tiltak som styrker de ansattes rettigheter.

– Det er helt nødvendig å få på plass lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering. Det er også viktig med tilbud som gir informasjon og bidrar til forebygging, for å hindre at seksuell trakassering i det hele tatt finner sted.

Økt bevissthet

Seksuell trakassering har blitt satt kraftig på dagsorden etter at New York Times slapp nyheten om de mange overgrepene som filmprodusenten Harvey Weinstein skal ha begått. Selv nekter han for å ha gjort noe galt.

I kjølvannet av artikkelen som sto på trykk 5. oktober i fjor, gikk emneknaggen #metoo viralt. Årsaken var at skuespiller Alyssa Milano oppfordret Twitter-følgerne sine til å skrive #metoo dersom de hadde opplevd seksuell trakassering.

Det førte til at tusenvis sto frem med sine historier.

– Det er ingen tvil om at metoo-kampanjen har økt bevisstheten rundt seksuell trakassering, og at flere av de utsatte tør å si fra. Jeg opplever at det er en annen holdning i dag, og at flere vet forskjellen på flørt og trakassering, sier Helleland.