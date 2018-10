HARDT UT: Trygve Slagsvold Vedum anklager statsminister Erna Solberg for spill på Norges abortlovgivning. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sp-lederen slakter Erna Solbergs abort-frieri: – Uverdig spill

INNENRIKS 2018-10-19T15:32:12Z

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) anklager statsminister Erna Solberg (H) for politisk taktikkeri og uverdig spill, etter hun fridde til KrF med innstramninger i abortloven.

Publisert: 19.10.18 17:32 Oppdatert: 19.10.18 18:08

Torsdag gikk statsministeren ut i VG og sa hun var villig til å forhandle på abortloven for å få KrF i regjering . KrF vil fjerne paragraf 2c i abortloven, også kalt «downs-paragrafen», og gjøre det vanskeligere å ta abort på foster som er i fare for en «alvorlig sykdom».

Statsministerens utspill var kontroversielt også innad i Høyre, som har vedtatt at paragraf 2c skal bestå. Sp-lederen anklager statsministeren for å starte en «anbudskonkurranse» på hvem som vil stramme inn på abort.

– Hele dette spillet er helt uverdig. At det plutselig blir en slags forhandling på et så dypt etisk spørsmål, der partiene må overby hverandre i mediene. Og Erna Solberg lager en anbudskonkurranse på et etisk spørsmål før KrFs landsmøte. Det er helt uaktuelt, det blir jeg ikke med på, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum .

Paragraf 2c I Lov om svangerskapsavbrudd, paragraf 2c, heter det: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet»

– Det er helt uaktuelt, det blir jeg ikke med på, sier Vedum.

VG møtte partilederen på hans kontor på Stortinget for å høre om Sp er villige til å forhandle på abortloven for å få KrF over til sin side. Svaret var mildt sagt nei.

– Erna Solberg får drive med det alene. Jeg tror ikke Erna Solberg synes det er hennes beste øyeblikk hun heller, sier Vedum.

Mener det ikke passer seg

– Abortdebatten er ikke en debatt som passer seg å sette ut på anbud, i en slags «vi byr en million mer enn deg»-tankegangen. Det blir jeg ikke med på, sier Sp-lederen.

Høyre-lederen sa i torsdagens VG at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort. Men hun er også åpen for endringer på paragraf 2c.

Det er 14 dager til KrF skal avgjøre om de går til høyre eller venstresiden:

Sp-lederen sier at «alle som har ansvar i samfunnet» vet at abort er et vanskelig tema. Og at «politikere må tenke litt over hva slags debatter de setter i gang». Han er så opprørt at han ikke engang vil svare når VG spør hva Sp mener om disse spørsmålene.

– Jeg har ikke noen interesse av å være med i denne runden. Vi kan gjerne by millioner og kroner og øre på andre saker, det driver med på Stortinget hele tiden – vi dealer. Men i etiske spørsmål klarer vi ofte i ro og mak å finne enighet som står seg over tid, sier Sp-lederen.

– Blir nesten absurd teater

I Erna Solbergs regjeringstid er det blitt åpnet for at gravide kvinner med friske tvillinger skal kunne abortere bort den ene tvillingen. Sp har vært med på et felles forslag med KrF for å forby det. Ifølge Sps partiprogram vil de eller videreføre dagens abortlovgivning.

– Hvis KrF velger det ene eller andre, får vi sette oss ned og diskutere etterpå. Men det blir nesten litt absurd teater det vi så på torsdag fra Erna Solberg. Det blir spill og taktikkeri om et spørsmål som er veldig vanskelig. Det er mange etiske dilemmaer rundt abort og det berører mange. Man skal passe seg veldig for en slags spill-debatt, sier Sp-lederen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttaler seg på vegne av Erna Solberg i saken, og skriver følgende i en e-post:

– Dette viser at også Sp har berøringsangst når det kommer til de virkelige verdispørsmålene i politikken. Verdispørsmål er vanskelige. Høyre er et parti som har levende debatter om disse spørsmålene hele tiden og er ikke redde for å ta i dem, skriver Høie.

Han mener at kvinners rettigheter ligger fast, samtidig som de tar hensyn til bekymringen om et sorteringssamfunn.

– Dette er et helt urimelig angrep på statsministeren. Hun svarte på en konkret utfordring fra nestlederen i KrF , som ønsket å vite om Høyre og Arbeiderpartiet kan forhandle om disse spørsmålene. Hun svarte på vegne av Høyre «ja». Det er interessant at Arbeiderpartiets «nei» ikke defineres som er verdistandpunkt. Det er det selvsagt. Dessuten vet alle at Erna Solberg mener også det hun svarte personlig, skriver Høie.