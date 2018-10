LØSLATT: Mikhail Botsjkarov, som ble pågrepet på Gardermoen og siktet for spionasje etter et besøk på Stortinget, er løslatt. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Russland krever unnskyldning fra Norge

2018-10-19T19:15:11Z

Russland vil ha en offisiell unnskyldning fra Norge etter løslatelsen av spionsiktede Mikhail Botsjkarev.

Publisert: 19.10.18 21:15 Oppdatert: 19.10.18 21:40

Det skriver den russiske ambassaden i Norge gjengir en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement på sine Facebook-sider i etterkant av løslatelsen av den spionsiktede Mikhail Botsjkarov. De mener anklagene helt fra starten av har vært falske.

Samtidig opplyser de at Botsjkarev planlegger å fly til Moskva lørdag.

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet har uttalt seg om saken. Hun mener noen må svare for at en russisk borger har måttet sitte fengslet i en måned for offentlige fornærmelser og «for dette sirkuset».

PST har besluttet å trekke anken som gjelder russeren som ble pågrepet 21. september etter å ha deltatt på en konferanse på Stortinget. Han ble løslatt fredag, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Twitter .

Den russiske ambassaden i Oslo kommenterte løslatelsen i en Facebook-melding, der de bekreftet at han var løslatt.

– Vi bistår med rådgivning og å skaffe dokumenter slik at han kan returnere til Russland, heter det innlegget.

Mikhail Botsjkarov møtte pressen fredag morgen. På spørsmål fra journalister om han er glad for å være en fri mann, svarte 51-åringen at han fortsatt ikke er fri, ettersom siktelsen mot russeren fortsatt står.

Til VG forteller Botsjkarev at han er usikker på når han reiser hjem igjen til Russland.

– Det blir som ambassaden vil, sier han.

– Kommer du til å kreve kompensasjon fra Norge?

– Gi meg tid til å roe litt ned og tenke meg om.

Pågrepet etter besøk på Stortinget



Den 51 år gamle mannen deltok på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Botsjkarev skal ha hatt en underlig atferd under seminaret, som gjorde at PST ble kontaktet.

Russeren ble senere pågrepet på Gardermoen 21.september.

Botsjkarev ble siktet etter straffelovens paragraf 121, som omhandler ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Han ble varetektsfengslet 22.september.