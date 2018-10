SÅRBARE: SV-leder Audun Lysbakken mener det vil gå ut over familier i en sårbar posisjon, dersom ikke tidsbegrensninger for pleiepenger fjernes. Foto: Tore Kristiansen

Krever garanti om pleiepenger fra regjeringen

INNENRIKS 2018-10-26T18:31:56Z

Regjeringens utsettelse av nye regler for pleiepenger uroer SV, som ønsker en garanti på at regjeringen vil oppheve tidsbegrensningen for støtteordningen. Den garantien får de ikke.

I fjor høst fikk regjeringen en bestilling fra Stortinget om å gjøre flere endringer på pleiepengeloven (se faktaboks). Regjeringen skulle legge frem en proposisjon, altså et lovforslag, til Stortinget i nå oktober. Dette er nå utsatt.

– Jeg er redd for at utsettelsen fra regjeringen betyr at de ikke har tenkt å følge opp kravet fra de rammede familiene, som SV, KrF, Ap og Sp har stått sammen for i Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Slik vil Stortinget endre loven Stortinget ber regjeringen utrede om vilkåret for å få pleiepenger bør endres slik at et annet familiemedlem kan tre inn i en av foreldrenes sted.

Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som ivaretar selvstendig næringsdrivende og frilansere som får alvorlig syke barn, slik at de ivaretas med tilsvarende pleiepengerettigheter som arbeidstagere.

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 fremme en egen sak for Stortinget om å utvide pleiepengeordningen, med rett til 100 pst. kompensasjon av tidligere inntekt, slik at pleiepenger også kan ytes etter 1 300 stønadsdager til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og at ordningen dermed blir en tidsubegrenset ytelse for foreldre med varig syke barn.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av en ordning der det ikke gis pleiepenger for de fem første dagene pr. barn i løpet av hele 18-årsperioden, såfremt foreldrene har fem omsorgsdager disponibelt idet pleiepengeperioden starter.

Stortinget ber regjeringen utrede hvilke konsekvenser det har å innlemme foreldre som ikke har opptjent rettigheter i ordningen.

Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.

– SV er veldig bekymret for at det ikke skal komme en endring, fordi dette angår mange familier i en sårbar situasjon som venter utålmodig på en endring. Jeg hadde håpet at regjeringen ville sette et punktum for det her, og komme med et forslag, han.

Frykter ikke KrFs veivalg

Stortinget har ikke gjort noen beregninger av en fjerning av tidsbegrensningen vil koste. Han mener at regelendringen vil gjelde såpass få familier, at det ikke vil bli uforsvarlig dyrt for staten.

– Dette er noen av de mest utsatte familiene vi har, og da mener vi det er rimelig at samfunnet stiller opp med en mye bedre løsning enn dagens tidsbegrensing, sier Lysbakken.

Regjeringspartiene stemte i fjor imot stortingsvedtaket om å gjøre endringer på pleiepenger. Lysbakken frykter ikke at regjeringen venter på om KrF velger Solberg-regjeringen, eller om de vil danne regjering med Ap og Sp.

– Vi frykter egentlig ikke omkamp dersom KrF velger å gå inn i Solberg-regjeringen, fordi KrF har vært sammen med oss om dette. Jeg bare konstaterer at dette er en viktig sak for både venstresiden og KrF, og hvis regjeringen tenker å komme oss i møte, så er det ingen grunn til å utsette dette.

Flere i jobb

Et argument mot å gjøre pleiepengene tidsubegrenset, er at dette gjør færre foreldre med pleietrengende barn deltar i arbeidslivet.

– Vi er uenige i begrunnelsen i at en tidsbegrensing fører til at foreldrene kommer raskere ut i arbeid. Det vi frykter er at en begrensing vil presse flere ut av arbeidslivet fordi de får valget mellom å ikke være til stede for barnet sitt eller si opp jobben, sier Lysbakken.

Kan ikke gi garanti

Til VG sier Arbeids- og sosialdepartementet at saksbehandlingen i departementet er forsinket, og preposisjonen som er varslet til Stortinget at i løpet av høsten. Detaljene bak forsinkelsen sier de er uklare, men det er fortsatt god tid til å rekke dette i løpet av denne høstsesjonen. Nøyaktig når den legges frem, sier de er uklart.

Lysbakken er ikke fornøyd med svaret, og etterlyser en garanti om at de vil oppfylle vedtaket om en tidsubegrenset ordning for foreldre med varig syke barn til punkt og prikke – slik SV, KrF, Ap og Sp vedtok i Stortinget.

Departementet sier at de fredags ettermiddag ikke kan svare på spørsmål om hvordan preposisjonen til slutt blir, og dermed kan de ikke gi noen garantier til Lysbakkens spørsmål.