Advarer mot åpent KrF-valg: – Et spørsmål om partilederens fremtid

Espen Hasle fra Oslo KrF håper en hemmelig, anonym avstemning på KrFs landsmøte skal redde Knut Arild Hareides fremtid som partileder. Men motstanden i partiet vokser raskt.

– Det er i praksis blitt et ledervalg og et spørsmål om partilederens fremtid. Da er det viktig at folk kan få muligheten til å skifte mening på landsmøtet uten å bli avskiltet av sine fylkeslag i ettertid, sier Hasle, som er leder for Oslo KrF.

Seks fylkesledere, pluss lederne KrFs kvinnenettverk og ungdomsparti, ber nå Knut Arild Hareide snu og legge vekk sitt forslag om hemmelig og anonym avstemning om hvem som skal være Norges statsminister på KrFs ekstraordinære landsmøte på fredag.

– Jeg ser gode argumenter flere veier. Jeg ser poenget med åpenhet, samtidig tror jeg vi må erkjenne at det er en fryktkultur i KrF. Den kan gjøre at folk er redde for å stå for det de mener. De kan være redde for å skifte mening under møtet, sier Hasle.

Tirsdag klokken 18 avholdes det siste fylkesårsmøtet. Da møtes Østfold KrF for å velge åtte delegater.

Vil ha hemmelig valg for å redde Hareide

Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad har allerede innkassert nok delegater til at de nå har et flertall som sier de vil stemme for deres forslag om at KrF skal forhandle om å tre inn i dagens regjering med statsminister Erna Solberg (H).

Men den store elefanten i landsmøterommet på fredag er spørsmålet om partileder Hareide vil gå av dersom han taper avstemningen.

I et sentralstyremøte tidligere denne måneden svarte Hareide bekreftende på at han ville gjøre det, har kilder bekreftet for VG.

Nå er denne trusselen det sentrale argumentet for Hareide og hans støttespillere for hvorfor landsmøtet på fredag bør avholde avstemningen skriftlig, der ingen kan vite hvem som har stemt hva, fremfor en åpen avstemning der delegatene må vise med stemmetegn hva de støtter.

Disse støtter nå kravet om en åpen votering på landsmøtet:

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan

Leder Martine Tønnessen, KrFU

Leder Oddbjørg Minos, KrF Kvinner

Leder Brynjar Høidebraaten, Østfold KrF

Leder Hege Irene Fossum, Buskerud KrF

Leder Oddny Helen Turøy, Rogaland KrF

Leder Laila Eliassen, Vestfold KrF

Leder Per Sverre Kvinlaug, Agder KrF

Leder Randi Walderhaug Frisvoll, Møre og Romsdal KrF

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland

Alle disse vil stemme blått på landsmøtet.

I tillegg sier leder Ingunn Sognnes i Sogn og Fjordane KrF og leder Espen Hasle i Oslo KrF, som begge er røde, at de er usikre på hva de mener.

– Det beste er om vi kan ha en åpen samtale og avstemning, men jeg tror vi må erkjenne at det ikke nødvendigvis er situasjonen i partiet nå, sier Hasle.

– Panikk i den blå leiren

Ingelin Noresjø er fylkesleder i Nordland KrF og mener hele diskusjonen om voteringen nå springer ut av panikk fra den blå leiren, som altså har oppnådd et flertall i forkant av landsmøtet.

«Landsstyret har vedtatt å foreslå skriftlig avstemming og jeg står fortsatt for det. Det var ikke noe problem da vi debatterte det i landsstyret sist. Vi hadde skriftlig avstemming i Nordland KrF, og ingen stilte spørsmål ved det. Jeg mener det er panikk i den blå leiren som gjør at de nå krever noe annet», skriver hun i en tekstmelding til VG.

Leder Per Sverre Kvinlaug for KrFs største fylkeslag på landsmøtet, Agder KrF med 18 delegater, er kritisk til den planlagte hemmelige voteringen.

– Jeg mener det mest riktige er at det blir kjørt en åpen avstemning. Vedtaket om innstillingen ble gjort for en stund tilbake. Når vi nå har oppnådd en åpen og representativ prosess, så må det også gjelde for landsmøtet. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på dette fra folk i mitt fylke, og vil diskutere med delegasjonen vår hva vi skal gjøre, sier Kvinlaug i Agder.

Agder-toppen får støtte fra sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fra samme fylke.

– Jeg ønsker en legitim prosess og tror en åpen votering kan virke positivt. Endrer man mening før landsmøte er det helt greit, men det bør man kunne stå for i åpenhet, sier Haugland.

I Akershus KrF sier leder Per Willy Dahl er opptatt av at delegatene skal ha mulighet til å endre syn på landsmøtet, og mener skriftlig votering best ivaretar det.

– Vi kjørte skriftlig votering på årsmøtet vårt, og jeg synes det fungerte fint. Delegatene skal i prinsippet stemme etter egen overbevisning. Det kan skje ting frem mot fredag, som kan sette ting i et annet lys. Det kan slå begge veier. Hvis det er åpen votering, så vil de føle seg mer bundet til de forventningene som de har fra sine egne fylker.

– Så du ønsker skriftlig votering for at delegatene skal kunne stemme motsatt av det de ble valgt for uten at fylkene skal få vite om det i ettertid?

– Det kan du si … Det er jo et argument for det motsatte. Jeg ser at det er fordeler og ulemper ved begge løsninger, men jeg tenker at skriftlig votering er å foretrekke, sier Dahl.

Fylkeslederen i Vestfold KrF, Laila Eliassen, mener en åpen avstemning kan være viktig for at partiet skal kunne stå samlet etter landsmøtet.

– En åpen avstemning vil være det beste for KrFs fremtid. Da unngår vi mistenkeliggjøring og spekulasjoner om resultatet vi får på fredag. Hvis man ikke har noen skjulte agendaer, så er det vel ikke noe farlig å stå for det man mener. Da kan man forklare hvorfor man stemmer som man gjør på møtet, sier Eliassen.