KOBLES TIL STORAKSJON: I slutten av september ble broer og fergeoverganger i Danmark stengt i forbindelse med en massiv politiaksjon med utspring i trusler mot en iransk opposisjonsleder i Danmark. Her blir bilene på Storebæltbroen mellom Sjælland og Fyn kontrollert. Foto: RITZAU /NTB scanpix

Kom aldri hjem fra Iran-tur: Drapsplan-siktet meldt savnet i Norge

INNENRIKS 2018-10-31T21:18:47Z

I all hemmelighet ble den norsk-iranske mannen pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg. Etter at familien ikke fikk kontakt med ham ble han få dager senere meldt savnet i Norge, får VG opplyst.

Publisert: 31.10.18 22:18 Oppdatert: 31.10.18 22:54

Både norsk politi, den iranske ambassaden og Utenriksdepartementet skal ifølge VGs opplysninger ha blitt kontakt av personer som var bekymret for hva som hadde skjedd med den 39 år gamle mannen.

Søndag 21. oktober klokken 07.30 satte norskiraneren seg på flyet i Teheran for å begi seg tilbake til Norge. Han hadde vært en tur i hjemlandet for å besøke familien.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Like før klokken 12 landet han på Landvetter flyplass i Göteborg. Planen var at han skulle kjøre derfra til Oslo i bil, men han dukket aldri opp i Norge.

På flyplassen ble pågrepet av den svenske sikkerhetstjenesten Säpo , på oppdrag for den danske etterretningstjenesten PET.

Da han hadde allerede vært etterlyst og varetektsfengslet i sitt fravær av Københavns Byret siden 5. oktober. Dagen etter pågripelsen ble han varetektsfengslet for lukkede dører.

Ifølge rettsboken fra det første rettsmøtet går det frem hvorfor retten mente det var nødvendig å behandle saken for lukket rett: Av hensyn til sakens opplysning, av hensyn til statens forhold til fremmede makter og fordi retten mente et offentlig rettsmøte kunne sette noens sikkerhet i fare.

39-åringen er siktet for å drive etterretningsvirksomhet for et annen land i Danmark og for planlegging av et attentat mot lederen av en iransk opposisjonsgruppe.

Ble observert av dansk etterretning

Bakgrunnen for pågripelsen er ifølge PET at norskiraneren i perioden 25. til 27. september i år skal ha blitt oppdaget av dansk etterretning mens han holdt en leilighet i den lille byen Ringsted på Sjælland under oppsikt.

39-åringen skal ha observert og fotografert boligen.

I leiligheten bor lederen av den iranske opposisjonsgruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) som blir beskyttet av livvakter fra PET. Etterretningstjenesten mener at Iran vil forsøke å likvidere ham fordi han betraktes som en terrorist av hjemlandet.

Den siktede mannen er norsk statsborger, med bakgrunn fra byen Ahwaz sørvest i Iran. I Norge er han bostedsregistrert på en adresse på vestkanten i Oslo. Han er skilt og skal ha flere mindreårige barn.

39-åringen oppgir at han har en mastergrad i IT fra et universitet i hjemlandet, og han har siden 1. februar vært ansatt som IT-konsulent i et stort internasjonalt IT-selskap med kontor i Oslo.

Foruten om sin nåværende jobb er han registrert med flere enkeltmannsforetak og han har stiftet en forening.

VG har snakket med personer som kjenner norskiraneren. Han beskrives som intelligent, velutdannet og hyggelig. Han omtales også som en person som ikke gjorde så mye ut av seg.

Pågripelsen settes i sammenheng med en stor politiaksjon den 28. september i Danmark ble flere broer og fergeavganger stengt i flere timer. Det førte til massive køer blant annet ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen mellom København og Malmö, som varte det meste av ettermiddagen.

Under aksjonen etterlyste dansk politi en Volvo med svenske skilter, men det viste seg kort tid senere at kjøretøyet ikke hadde noe med saken å gjøre.