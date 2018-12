GRÅTT: For Øst- og Sørlandet lar snøen vente på seg, slik som her i Oslo. Foto: Harald Vikøyr

Hvit adventsuke – men ikke for alle

Mens store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får snø, så forblir trolig rammen for den første uken i advent grå og brun for Sør- og Østlandet de kommende dagene.

Snø og sludd vil falle over store deler av Vestlandet tirsdag. Til glede for mange, og til sorg for kanskje like mange.

– Lavtrykket som har gitt gråvær sørpå flytter seg østover drar med seg kaldere vær fra nordvest. Dette gir sludd- og snøbyger fra kysten av Vestlandet og oppover mot Nordland. I Rogaland blir det for det meste regn, og må du nok litt opp i høyden før nedbøren kommer som snø. Snø- og sluddbygene vil neppe legge seg i Hordaland og Bergensområdet, forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt , Rafael Escobar Løvdahl, til VG.

Fra Stadt og nordover er det derimot gode utsikter for at snøen som faller blir liggende.

– I Trøndelag gjør pålandsvind at luftmassene blir dyttet oppover, som gjør at det gi kan gi en god del snø. Det er bare å finne frem snøskuffen, anbefaler Escobar Løvdahl.

Samtidig så er det bare å gjøre seg klar for å holde på hatten.

– Det vil komme nordvestlig kraftig vind, med stiv og sterk kuling utsatte steder på Vestlandet og i Trøndelag, sier Escobar Løvdahl.

En grafikk fra Meteorologisk institutt viser at det er mye mindre snø i år enn på samme tid i fjor:

Brrrrr

Rammene for den første uken i advent forblir trolig grå og brun for Sør- og Østlandet.

– Østafjells får vi oppholdsvær og mye sol i morgen, der det først vil klarne opp på Sørlandet. På Østlandet henger nok lavtrykket igjen en stund, men det blir stadig bedring med lettere vær ut over tirsdagen, sier Escobar Løvdahl.

– Østafjells er det også snakk om liten kuling, med mindre du er på kysten vest for Lindesnes, der blir det sterk kuling.

Når det klarner opp, blir det også kaldere. Spesielt i indre strøk av Østlandet blir det bitende kaldt.

– Det kan bli ned mot ti minusgrader, forteller meteorologen.

Kommer sigende inn

Lengst i nord har vinteren gjort sitt inntog for lenge siden. Det blir neppe noen større endring i dagene som kommer, og snøen som har kommet blir liggende, slik at mørketiden blir litt lysere.

– Nordland, i likhet med Vestlandet og Trøndelag, får snøbyger, men det tar tid før dette været kommer nordover. I Troms og Finnmark gjør en gammel front at det blir litt snø i indre strøk, forteller Escobar Løvdahl.