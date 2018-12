«Helge Ingstad»-ulykken: Installerer hasteløsninger på øvrige fregatter

Tre av de fire gjenværende fregattene får installert midlertidige tekniske løsninger som skal hindre at de fylles med vann slik som «Helge Ingstad» etter tankbåt-kollisjonen.

KNM «Helge Ingstad» er én av totalt fem fregatter i det norske Forsvaret, og det ble onsdag kveld iverksatt midlertidige tiltak på tre av de fire som fortsatt er flytende.

– Alle fregattene er bygget på samme måte. I løpet av onsdagen kommer Sjøforsvaret til å ha implementert midlertidige tiltak på tre av fire fregatter, sier stabssjef i Forsvarsmateriell maritime kapasiteter Steinar Nilsen til VG.

Den fjerde fregatten, KNM «Fridjof Nansen» er inne for planlagt tyngre vedlikehold, og skal etter planen få implementert tiltak før den legger ut igjen i april neste år, forteller Nilsen.

Utarbeider permanente tiltak

Forsvaret opplyser til VG at alle de fire gjenværende fregattene også vil få på plass permanente tiltak, men det er foreløpig ikke klart akkurat hvordan og når dette vil skje.

Bakgrunnen for iverksettelsen av midlertidige tiltak er Havarikommisjonens foreløpige rapport etter ulykken , som ble publisert fredag i forrige uke.

Der ble det blant annet lagt frem to feil som er avdekket på den spanskbygde fregatten.

Under kollisjonen med tankskipet «Sola TS» fikk KNM «Helge Ingstad» en 45 meter stor flenge i siden. Vann strømmet inn i aktre generator-rom, rommet som lager strøm til fartøyet.

Og der skulle det stoppet.

Det gjorde det ikke, og vannet strømmet inn gjennom en hul propellaksling, og inn i gir-rommet, ifølge havarikommisjonens foreløpige rapport.

Midlertidige tekniske løsninger

Den andre feilen som ble avdekket er at vannet heller ikke stopper der. Da gir-rommet ble fylt med vann, trengte vannet seg videre. Ifølge Havarikommisjonen skyldes dette to pakkbokser i gir-rommet, som heller ikke var tette, slik at vannet kunne fortsette inn i to maskinrom i tillegg.

Den 45 meter lange flengen fartøyet pådro seg i sammenstøtet førte altså til at seksjoner som skulle vært vanntette ble fylt med vann.

Med Havarikommisjonens foreløpige rapport lagt til grunn er det nå iverksatt midlertidige tiltak, bestående av å informere fregattbesetningene om forholdet, og gjøre klart havarimateriell som vil kunne begrense vannstrømmen ved et eventuelt havari.

Forsvarsmateriell har sammen med LMG Marin identifisert midlertidige, tekniske løsninger som vil hindre vannspredning gjennom de hule propellakslingene ved en eventuell havarisituasjon. Bruk av oppblåsbar belg skal tette de hule propellakslingene.

Arbeidet med å finne permanente løsninger for å tette akslingene er påbegynt, opplyser Forsvaret.

Ut fra disse tiltakene vurderer Forsvarsmateriell at de fire fregattene i flåten er seilingsdyktige.

Avviser feil

Det er det spanske verftet Navantia som har bygget skipene. Kommunikasjonsrådgiver Esther Benito har tidligere avvist at det er designfeil på fregattene.

– Fregattenes design oppfyller alle krav til denne typen skip, har Benito skrevet i en e-post til VG, der hun understreker at Havarikommisjonens etterforskning er «svært foreløpig».

Overfor spanske El Pais har Navantia uttalt at de ikke har blitt kontaktet av den norske marinen, og dermed ikke har fått muligheten til å bidra i granskingen.

– Propellakselen kan ha blitt forflyttet i sammenstøtet, og ført til at de vanntette skottene ble ødelagt. Dette er i så fall ikke en designfeil, men en konsekvens av ulykken, sier en ikke navngitt ekspert vanligvis etterrettelige El Pais.