ILLUSTRASJONSBILDE: Arkeologer har funnet en 9.100 år gammel hasselnøtt i Sykkylven i Møre og Romsdal. Foto: Alvik, Halvard / NTB scanpix

Arkeologer fant over 9.000 år gammel nøtt i Sykkylven

Arkeologene i Møre og Romsdal er godt fornøyd med et funn de gjorde i Sykkylven i sommer – en 9.100 år gammel hasselnøtt.

04.12.18

– Nøtta var delvis brent. Så enten har det vært en brann i området, eller så har noen ristet nøtter her for om lag 9.000 år siden, sier fylkeskonservator Bjørn Ringstad til Sunnmørsposten .

Nøtta ble funnet under de arkeologiske registreringene på Bakkeøyene i Sykkylven i sommer, på tomta der det skal bygges en ny skole.

– Også ved utgravingene på Auremarka fant vi nøtteskall i en av ildgropene. Da fant vi en hel grop full av brente hasselnøttskall. Men dem har vi ikke alderen på, sier han.

Nøtteskallet som ble funnet i Bakkeøyene er analysert ved et laboratorium i USA. Ringstad sier det er et artig funn, som beviser at det har vokst hasselnøtter på funnstedet i mange tusen år – helt tilbake til steinalderen.

