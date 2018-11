HAVARERT: Etter kollisjonen drev KNM «Helge Ingstad» i land, hvor de til slutt havnet på grunn. Fregatten har ligget med kraftig slagside like ved land, etter at de kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden i 04.02 torsdag 8. November. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«Helge Ingstad» sa de ikke kunne svinge, men kysten var klar: – Oversiktlig farvann

INNENRIKS 2018-11-13T08:51:31Z

Kystverket bekrefter at området rundt der «Helge Ingstad» krasjet inn i oljetankskipet er åpent og oversiktlig farvann. Likevel ville ikke fregatten svinge.

Ett minutt før det smeller er fregattskipet KNM «Helge Ingstad» på vei mot det 250 meter lange oljetankskipet med en fart på 31 kilometer i timen.

Tankskipet sier «ta til styrbord med en gang», men svaret fra fregatten er «da går vi for nærme båkene». Kystverket sier imidlertid at det ikke er noen hinder i dette området – at det er åpent og oversiktlig.

– Området nord for Stureterminalen kan beskrives som åpent og oversiktlig farvann som har mye trafikk, inkludert fartøy som har farlig eller forurensende last om bord, sier regiondirektør for Kystverket Vest, John Erik Hagen.

Ulykken skjedde rundt en kilometer fra land, i et område som ifølge Kystverkets kart ikke har noen skjær eller grunne områder:

Ingen farlige gjenstander i området

På lydklippet sier KNM «Helge Ingstad» tilsynelatende at de kommer for nærme «båkene» hvis de svinger inn mot kysten. Båker er sjømerker, som varder, og skal være avmerket på kart. I motsetning til varder av stein, er de vanligvis bygd i tre eller med jernstenger.

I radarbilder fra hendelsen kan man se at oljetankskipet «Sola TS» hadde båten «Silver Frida» og «Vestbris» på sin høyre side. De ba altså fregatten av å svinge til motsatt side – inn mot kysten.

Hør samtalen mellom båtene her.

Kystverket viser til boken «Den norske los», som er en guide til norske farvann for dem som jobber som los. Boken har ikke oppført noen farlige gjenstander i området skipene kolliderte.

Det ligger et lite skjær i området til høyre for fregatten, som heter Ådnesflui. Kollisjonen skjedde imidlertid en drøy kilometer fra dette skjæret:

Dette radarbildet tatt et drøyt minutt før ulykken viser KNM «Helge Ingstad» (øverst til venstre) komme nedover mot «Sola TS» og de mindre båtene. Ådnesflui ligger da lenger inn mot kysten.

Det er rundt dette tidspunktet at KNM «Helge Ingstad» tar opp båkene:

Vil ikke svare på hvilket kart de brukte

Politiet vil ikke svare på hvilket kart KNM «Helge Ingstad» opererte med – og om det er tegnet inn noe annet der enn på tilsvarende kart av området, svarer politiet at de ikke kan kommentere. De svarer at denne informasjonen ligger «åpent tilgjengelig»

– Det er helt uaktuelt, sier avdelingsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt til VG.

– Har dere så langt funnet noen som helst grunn til at «Helge Ingstad» ikke gjorde som «Sola» sa og svingte?

– Forhold som går opp mot etterforskningen vil vi ikke kommentere, nettopp av hensyn til etterforskningen, svarer Karlsen.

Nato har bekreftet at KNM «Helge Ingstad» drev med navigasjonstrening på tidspunktet kollisjonen fant sted.

Trafikksentralen i Kvitsøy sier til Bergens Tidende at fregatten hadde mulighet og plass til å svinge unna, inn mot kysten.

– På 900 meter skal fregatten ha stor nok plass til å ta en unnamanøver, sier sjef Tormod Våga til BT.no.

Forsvaret ønsker ikke å uttale seg om hvilken oversikt broen på KNM «Helge Ingstad» hadde over farvannet rundt.

– Vi ønsker ikke å kommentere hendelsesforløp eller årsak før vi har det hele og fulle bildet, og det får vi av politiet og Statens havarikommisjon, sier presse og informasjonsoffiser for Sjøforsvaret, kapteinløytnant Thomas Gjesdal.